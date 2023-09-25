Реклама
Прямой эфир
Мир
Lego отказался от производства кирпичиков из переработанных бутылок
Мир
В Японии мужчина ранил трех посетителей торгового центра
Мир
СМИ рассказали о проблемах с закупленными в ФРГ на миллиарды евро цифровыми рациями
Армия
Экипажи Су-34 поразили командные пункты и технику ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Армянский экс-депутат подтвердил задержание сына бывшего президента Кочаряна
Мир
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Мир
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера
Политика
Посол России направит ноту МИД Канады из-за чествования нациста в парламенте
Мир
Пушков указал на вину Запада в неблагодарном поведении Украины
Экономика
Банкноты в 1000 и 5000 рублей Центробанк презентует в октябре
Общество
Умер экономист Евгений Ясин
Мир
Токаев назначил Жусупова главнокомандующим Сухопутными войсками ВС Казахстана
Происшествия
В Красноярске мужчину будут судить за ложное сообщение о минировании лайнера
Общество
Эксперт предупредил о составлении «профиля жертвы» телефонными мошенниками

МИД Польши обвинил канцлера Германии во вмешательстве в дела страны

0
Фото: Global Look Press/photothek.net/Felix Zahn
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в воскресенье, 25 сентября, обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики из-за его критики в адрес Варшавы.

Так он прокомментировал слова Шольца о связанном с Польше визовом скандале. Центральное антикоррупционное бюро в Польше заподозрило правительство страны в незаконной продаже виз для трудовых мигрантов из стран Азии и Африки. В ответ на это Шольц допустил ужесточение контроля на границах ФРГ, в особенности с Польшей, и призвал Варшаву разъяснить возможные нарушения при выдаче виз.

«Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца нарушает принципы суверенного равенства государств, лежащие в основе добрососедских отношений и дружеского сотрудничества с Польшей и провозглашенные правительством ФРГ в договоре с Варшавой от 1991 года», — написал Рау на своей странице в Х.

По его мнению, слова Шольца свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и проходящую в Польше избирательную кампанию.

«Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, которые наносят ущерб нашим отношениям», — сказал Рау.

Нежелательные лица: в ЕС растут разногласия по поводу мигрантов
Польша и Венгрия пытаются заблокировать соглашение о квотах на прием беженцев

20 сентября на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер направила Польше письмо с требованием разъяснить утверждения о том, что польские власти долгое время брали взятки за выдачу виз. Ждать ответа от Варшавы намерены до 3 октября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023