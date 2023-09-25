МИД Польши обвинил канцлера Германии во вмешательстве в дела страны

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в воскресенье, 25 сентября, обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики из-за его критики в адрес Варшавы.

Так он прокомментировал слова Шольца о связанном с Польше визовом скандале. Центральное антикоррупционное бюро в Польше заподозрило правительство страны в незаконной продаже виз для трудовых мигрантов из стран Азии и Африки. В ответ на это Шольц допустил ужесточение контроля на границах ФРГ, в особенности с Польшей, и призвал Варшаву разъяснить возможные нарушения при выдаче виз.

«Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца нарушает принципы суверенного равенства государств, лежащие в основе добрососедских отношений и дружеского сотрудничества с Польшей и провозглашенные правительством ФРГ в договоре с Варшавой от 1991 года», — написал Рау на своей странице в Х.

По его мнению, слова Шольца свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и проходящую в Польше избирательную кампанию.

«Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, которые наносят ущерб нашим отношениям», — сказал Рау.

20 сентября на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер направила Польше письмо с требованием разъяснить утверждения о том, что польские власти долгое время брали взятки за выдачу виз. Ждать ответа от Варшавы намерены до 3 октября.