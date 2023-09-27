Перевозка детей на электросамокате грозит штрафом до 5 тыс. рублей

Перевозка детей на электросамокате, конструкция которого не рассчитана на несколько пассажиров, может грозить штрафом до 5 тыс. рублей. Это следует из финальной версии сенаторского законопроекта, которая есть в распоряжении «Известий».

Законопроект доработали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член комитета, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.

Документом предлагается внести изменения в статью, касающуюся нарушений правил перевозки людей на электросамокатах и велосипедах.

Имеются в виду случаи, когда на них одновременно катаются несколько человек. За это может грозить штраф от 2 до 3 тыс. рублей.

Если речь идет о нарушениях при перевозке детей, то штраф может составить 5 тыс. рублей. В предыдущей версии документа такой нормы не было.

Сейчас, согласно правилам дорожного движения, на средствах индивидуальной мобильности запрещено перевозить пассажиров, «если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией».

При этом ранее представитель ГИБДД Виктор Стельмах отметил, что не знает видов средств индивидуальной мобильности, конструкция которых позволяет это делать.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



СИМ раз отрежь: в РФ хотят штрафовать на 30 тыс. за пьяную езду на самокате