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Пентагон объявил о совместном производстве вооружений с Украиной

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Фото: Commons.wikimedia.org
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США будут совместно с Украиной производить вооружения на ее территории. Об этом 26 сентября сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

«Мы наладим некоторое совместное производство с австралийцами. То же самое с Европой. И мы даже наладим совместное производство с украинцами. В их стране», — заявил он во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Лаплант не уточнил, какое именно вооружение планируется производить на Украине.

По его словам, совместное производство планируется наладить с еще рядом союзников США, что соответствует решениям, принятым на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

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Накануне, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии первых американских танков Abrams на Украину. Первые 10 машин уже прибыли в страну, а последующие танки в количестве 21 единицы будут доставлены в течение ближайших месяцев.

В тот же день представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил поставку Украине первой партии Abrams и отметил, что новые запланированы на ближайшие недели.

Тогда же полковник в отставке Виктор Литовкин назвал слабое место танка — его вес, свыше 60 т. По его словам, в украинской почве он легко застревает, особенно осенью, в дождливый период. В результате боевая машина становится неподвижной, очень удобной целью для артиллерии, противотанковых снарядов и гранатометов.

До этого, 21 сентября, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новый пакет вооружений Украине «со значительными средствами ПВО». Он добавил, что Вашингтон не будет пока передавать тактические ракеты ATACMS Киеву, однако рассмотрит возможность таких поставок в будущем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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