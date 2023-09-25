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Военный эксперт назвал слабые места танков Abrams

Полковник Литовкин назвал большой вес слабым местом танка Abrams
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Фото: flickr.com
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Танки Abrams легко подбить, они достаточно тяжелые и легко застревают, особенно в осенний дождливый период в украинском грунте. Об этом военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в понедельник, 25 сентября.

«Ничего выдающегося у этих танков нет. Калибр у них 120 мм, у наших — 125. Нет автоматического заряжения. Экипаж из четырех человек вместо трех, как у нас. У него неплохая броня, но она не может выдержать наших «Хризантем», «Корнетов», «Фаготов», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Полковник назвал слабым местом танка его вес — свыше 60 т. По его словам, на украинской почве он легко застревает, особенно осенью, в дождливый период. В результате он становится неподвижной, очень удобной целью для артиллерии, противотанковых снарядов и гранатометов.

«Abrams достаточно легко подбить. Они горели в Ираке, в Сирии. Будут гореть в украинских степях. Ничего не изменится на нашем театре военных действий. Только пошатнется имидж американского оружия», — заключил эксперт.

«Мы будем поставлять оружие до тех пор, пока США не решат, что игра окончена»
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Ранее в этот день сообщалось, что первые танки Abrams американского производства были доставлены на Украину 23 сентября.

По данным The New York Times, это первая партия танков M1 Abrams, которые администрация президента США Джо Байдена пообещала отправить на Украину, передает RT.

Кроме того, по словам представителей минобороны, в ближайшие месяцы будет отправлено еще больше единиц боевой техники Abrams, при этом чиновники не сообщили, в каком количестве будет поставка.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов высказал мнение, что танки Abrams «не протянут долго» в обычном бою, сообщается на сайте kp.ru.

Он добавил, что для изменения ситуации США должны будут поставить ВСУ как минимум сотни дальнобойных снарядов, сообщает телеканал «360».

Ранее, 22 сентября, Байден утвердил новый пакет помощи Украине с ПВО и артиллерией. Он добавил, что в новый пакет оборонной помощи войдет вторая батарея противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Президент подчеркнул, что США будут поставлять Украине аналогичные системы в течение зимы каждый месяц.

В тот же день американский лидер на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что танки Abrams будут переданы Киеву на следующей неделе, передает НСН. Первая партия танков будет состоять из 10 машин. До этого помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новый пакет вооружений Украине «со значительными средствами ПВО».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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