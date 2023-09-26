Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил о принятии мер для возможной экстрадиции 98-летнего нациста Ярослава Хунка, который присутствовал на заседании парламента в Канаде 23 сентября. Об этом во вторник, 26 сентября, он написал в соцсети X (бывш. Twitter).

«Ввиду скандальных событий в канадском парламенте, связанных с чествованием члена преступного нацистского формирования СС «Галиция» в присутствии президента [Украины Владимира] Зеленского, я предпринял шаги к возможной экстрадиции этого человека в Польшу», — объяснил министр образования.

В этот же день посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал подвергнуть уголовному преследованию бывшего бойца СС. По его мнению, такие люди не должны принимать участие в общественной жизни.

Ранее, 23 сентября, агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины во время выступления в парламенте Канады поприветствовал украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

25 сентября спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде. Он подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.