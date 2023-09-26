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В Госдуме возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции
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В Госдуме возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Депутаты Государственной думы выразили негодование в связи с оскорблением памяти воинов антигитлеровкой коалиции в Канаде. Соответствующее заявление 26 сентября появилось на сайте нижней палаты парламента.

«Депутаты Государственной думы выражают крайнее негодование и возмущение в связи с циничным оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции, совершенным во время заседания палаты общин парламента Канады 22 сентября 2023 года», — сказано в нем.

В заявлении отмечается, что трансляция «профашистской церемонии» в канадских СМИ была осуждена лишь после волны критики и протестов по всему миру. Это, по мнению депутатов, говорит об истинных симпатиях канадских властей и рассматривается ими не как случайность, а как очередной шаг в целенаправленном курсе Канады и Запада на переписывание истории и отказе от антифашистских резолюций Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций.

Также в заявлении отмечено, что своими действиями канадские власти грубо нарушили международное право и оскорбили более 45 тыс. канадских граждан, павших смертью храбрых в годы Второй мировой войны. Депутаты подчеркнули, что направленные на героизацию нацизма действия заслуживают рассмотрения в судебном порядке.

«Никому не позволено предать забвению священную память о десятках миллионов жертв Второй мировой войны, погибших от рук нацистов и их пособников, таких как Я. Хунка», — подытожили в Госдуме.

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Ранее в этот день Министерство иностранных дел РФ заявило, что враждебные действия Канады не будут оставлены без ответа. В министерстве отметили, что чествование нацистов в канадском парламенте «как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Трюдо», нацеленный на «оголтелую русофобию», а расширение санкционного списка за счет российских политиков и деятелей культуры является «ражем» с целью превзойти в этом вопросе США и не останется без ответа.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

Позднее, 24 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС. Рота указал, что не знал о прошлом Ярослава Гунки. Он также принес извинения всем еврейским общинам в Канаде и по всему миру, заявив, что принимает на себя всю ответственность за произошедшее.

25 сентября Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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