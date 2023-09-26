Захарова прокомментировала слова Санду о «европейских ценностях»

Практические примеры реализации так называемых европейских ценностей в странах НАТО и Евросоюза отсутствуют. Об этом во вторник, 26 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала высказывание президента Молдавии Майи Санду, которая призвала сограждан отказаться от сотрудничества с Россией в пользу продвижения этих европейских ценностей. Захарова перечислила аспекты, о которых говорит Санду.

«Право и законность? Растоптаны. История? Осквернена. Традиции и религии? Утрачены. Свобода слова? Заткнута. Равенство? Осмеяно. Демократия? Извращена. В «лучших» европейских традициях», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представителя российского министерства.

Ранее, 16 августа, Мария Захарова заявила, что политика президента Молдавии направлена на разрушение республики и осуществляется не в интересах народа страны.

21 июля в Молдавии врач отказался оперировать пациентку из-за того, что она русская. Узнав, что женщина, которая носит румынскую фамилию, по национальности русская, врач заявил, что русских не оперирует. Пациентка ответила, что родилась в Молдавии.

28 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что нынешние власти Молдавии отождествляют свое стремление к евроинтерграции с процветанием русофобии. Также он добавил, что Молдавия направлена в сторону «поглощения со стороны Румынии» и сознательно совершает действия, способствующие утрате суверенитета.