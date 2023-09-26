Реклама
Прямой эфир
Мир
Участники протестов в Ереване начали перекрывать улицы
Мир
Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Интернет и технологии
WhatsApp предупредил о прекращении работы на смартфонах с Android 4
Мир
Страны НАТО втрое нарастили частоту разведполетов у Крыма с начала года
Армия
Пушилин заявил об улучшении позиций РФ на авдеевском и марьинском направлениях
Общество
Суд в Кемерово приступил к рассмотрению апелляций по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Мир
Семь пострадавших при взрыве цистерны в Карабахе умерли в больнице
Экономика
Нефтегазовым компаниям могут ввести налог на сверхприбыль
Армия
В ЛНР заявили об активизации авиации ВСУ на купянском направлении
Авто
Автодилеры спрогнозировали подорожание автомобилей в РФ еще на 30%
Мир
В США назвали российские «Корнеты» мощнейшим оружием против западных танков
Мир
В Одесской области Украины сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры
Происшествия
В Белгородской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике
Мир
Польская прокуратура признала украинской упавшую ракету С-300

Политолог усомнился в шансах Фицо снова стать премьер-министром Словакии

В предвыборной гонке в Словакии лидирует пророссийская партия Smer: мнение политолога Трухачева
0
Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фаворит на парламентских выборах в Словакии — социал-демократическая партия Smer с рейтингом 19,4%. Ее лидер и бывший премьер-министр страны Роберт Фицо против военных поставок Украине. Как 26 сентября объяснил «Известиям» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев, Smer может победить на выборах, однако снова премьер-министром Фицо не станет.

Как отметил специалист, Фицо нельзя назвать пророссийским политиком. Он скорее не антироссийский.

«В текущих условиях в пророссийские записывают всех, кто не антироссийский, и тех, кто выступает против вооружения Украины ценой падения уровня жизни, в данном случае населения Словакии. Фицо не антироссийский, пророссийским его не назовешь, он не оспаривает членство Словакии в ЕС и НАТО», — сказал он.

По словам Трухачева, в Словакии есть действительно пророссийские партии, которые оспаривают членство страны в Евросоюзе и в НАТО.

«Где-то в сумме 15% они могут набрать. Фицо может получить 20% голосов примерно. Его потенциальные партнеры, как я сказал, — 15%. Этого слишком мало, чтобы создать правительство, поэтому он может занять первое место, но премьер-министром он не будет», — заключил политолог.

Вынужденные SMERы: что может потерять Киев после выборов в Словакии
И почему идея перестать помогать Украине все популярнее в Братиславе

В мае политолог Кирилл Аверьянов поделился мнением с «Известиями» о том, что Братислава может прекратить оказывать помощь Киеву после парламентских выборов. По его словам, с высокой долей вероятности, Smer одержит победу.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в том же месяце сказал «Известиям», что страны Европы стоят перед выбором — смириться с тем, что их деньги на помощь Украине идут по итогу в черную дыру, либо менять свою политику.

Досрочные выборы в национальный совет Словацкой Республики пройдут 30 сентября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023