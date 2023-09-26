Политолог усомнился в шансах Фицо снова стать премьер-министром Словакии

Фаворит на парламентских выборах в Словакии — социал-демократическая партия Smer с рейтингом 19,4%. Ее лидер и бывший премьер-министр страны Роберт Фицо против военных поставок Украине. Как 26 сентября объяснил «Известиям» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев, Smer может победить на выборах, однако снова премьер-министром Фицо не станет.

Как отметил специалист, Фицо нельзя назвать пророссийским политиком. Он скорее не антироссийский.

«В текущих условиях в пророссийские записывают всех, кто не антироссийский, и тех, кто выступает против вооружения Украины ценой падения уровня жизни, в данном случае населения Словакии. Фицо не антироссийский, пророссийским его не назовешь, он не оспаривает членство Словакии в ЕС и НАТО», — сказал он.

По словам Трухачева, в Словакии есть действительно пророссийские партии, которые оспаривают членство страны в Евросоюзе и в НАТО.

«Где-то в сумме 15% они могут набрать. Фицо может получить 20% голосов примерно. Его потенциальные партнеры, как я сказал, — 15%. Этого слишком мало, чтобы создать правительство, поэтому он может занять первое место, но премьер-министром он не будет», — заключил политолог.

В мае политолог Кирилл Аверьянов поделился мнением с «Известиями» о том, что Братислава может прекратить оказывать помощь Киеву после парламентских выборов. По его словам, с высокой долей вероятности, Smer одержит победу.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в том же месяце сказал «Известиям», что страны Европы стоят перед выбором — смириться с тем, что их деньги на помощь Украине идут по итогу в черную дыру, либо менять свою политику.

Досрочные выборы в национальный совет Словацкой Республики пройдут 30 сентября.