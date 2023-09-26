Куда сдать ненужные вещи, одежду и игрушки в 2023 году

Если, разбирая гардероб, вы обнаружили много одежды, которую уже давно не носите, не спешите ее выбрасывать. Ненужные вещи, а также обувь, игрушки и лекарства можно сдать на переработку, отдать нуждающимся или продать. Как это сделать, рассказывают «Известия».

Какие вещи можно сдать на переработку в 2023 году

На переработку можно сдать любую мужскую, женскую и детскую одежду и легкий домашний текстиль. Преимущество отдается трикотажу и тканям, которые легко тянутся или имеют машинную вязку. Из них затем проще получить волокно для производства новых изделий.

А вот джинсы, колготки, купальники и кожаные куртки для этих целей не подойдут, так как они сложно поддаются переработке.

В Москве одежду можно сдать в специальные контейнеры, которые находятся в парках или магазинах, а также в пунктах приема. В частности, сбором вторсырья занимаются экоцентр «Собиратор» и фонд «Второе дыхание». Кроме того, старые вещи можно обменять на купоны и скидки в павильонах некоторых брендов одежды в торговых центрах.

Помимо одежды на переработку принимается и старая техника. Сдать старый телефон, фен или холодильник можно, например, в магазинах сети «М. Видео». После этого техника отправится на заводы корпорации «Экополис», где будет безопасно переработана.

Как подготовить старые вещи для приюта в 2023 году

Те, кто считает, что их вещи могут еще долго прослужить и помочь более нуждающимся гражданам, могут отнести их в приют. Если вы не знаете адрес, уточнить его можно в семейном центре или центре соцобслуживания по месту жительства. Предметы первой необходимости в том числе принимают многие храмы и церкви.

В первую очередь, вещи необходимо будет отсортировать. Они должны быть чистые и без явных дефектов в виде дырок или пятен. Это касается как старых платьев и рубашек, так и книг, школьных принадлежностей, предметов интерьера.

Одежду нужно постирать и желательно погладить, обувь — помыть и просушить, а из печатных изданий убрать все помарки и подклеить поврежденные страницы.

Куда еще можно отнести ненужные вещи в 2023 году

В крупных городах, таких как Москва, одежду, обувь, игрушки, одеяла и спортивный инвентарь можно положить в ящики «Добрые Вещи». Они есть во многих районах столицы.

Еще одно из популярных направлений сегодня — так называемые фримаркеты. Их отличительная особенность в том, что в обороте нет денег, происходит только обмен вещами. Подобные площадки есть в 30 российских регионах. Проходят такие ярмарки примерно два раза в месяц. Обменяться на них можно не только одеждой, но товарами для хобби и даже комнатными растениями.

Если же от старых вещей нужно избавиться быстро, к примеру при переезде, то можно воспользоваться бесплатным сервисом «Чумодан». Он работает на территории столицы, но подобные службы есть и в других городах.

Как заработать на старых вещах в 2023 году

С появлением таких торговых онлайн-площадок, как «Авито», вопрос «куда деть старые вещи» для многих россиян больше не стоит. Сегодня это одна из самых востребованных виртуальных площадок. Там можно выложить любой товар, сравнить цены и найти своего покупателя.

Еще один проверенный способ — обратиться в комиссионный магазин. Цены в комиссионке обычно в 2–3 раза ниже, чем на аналогичные новые товары, а деньги заплатят только с выручки. При этом за свои услуги магазин берет комиссию в размере от 25 до 50%, а если товары долго не продаются, их уценят либо вернут.

Однако несмотря на это комиссионка по-прежнему остается хорошим вариантом для тех, кто хочет быстро избавиться от старых вещей и заработать. К тому же владельцам не нужно делать красивые фотографии, писать «продающий» текст и общаться с покупателями. Всё это время они смогут посвятить другим делам.

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