Эксперты назвали вынуждающие покупать ненужные вещи уловки магазинов

Эксперты назвали способы продавцов онлайн- и офлайн-магазинов спровоцировать людей на покупки ненужных им вещей. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил сайт aif.ru.

Маркетологи для эффективной продажи используют последние достижения психологии и нейрофизиологии. Иными словами, в магазинах покупателям предлагают приобрести не сам товар, а связанные с ним положительные эмоции и решения проблем. В этой связи бытовые предметы продаются на фоне счастливой семьи, путевки — на фоне отдыха, а техника — на фоне успеха и роскоши. Таким образом, клиент покупает не саму вещь, а мечту о счастливой жизни.

Кроме того, на клиентов воздействуют путем звуков, запахов и внешнего вида. Например, ценники на товарах, которые особенно хотят продать, делают оранжевого или желтого цвета. Они означает опасность и больше всего привлекают внимание. Черный цвет обычно ассоциируется с высокой ценностью и ценой, поэтому дорогие предметы оформляют в этом цвете. Кнопки «Заказать товар» или «Добавить в корзину» делают зелеными. Согласно исследованиям, люди чаще на них нажимают.

Как рассказал профессор, главный научный сотрудник РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Гильдии маркетологов Владимир Киселев, ароматы подбираются в зависимости от эмоциональных состояний, которые помогут продать тот или иной продукт.

«Например, на пожилых людей лучше действуют запахи луговых трав, сена, сосны, а на подростков — фломастеров, пластилина, моря, фруктов. Для продажи кондитерских товаров отлично подойдут ароматы ванили, корицы и лимона, потому что они вызывают аппетит. В отделах детских игрушек применяют успокаивающие запахи розы, ладана и сандала», — пояснил специалист.

Он добавил, что для предложения банковских услуг важно доверие клиента, и для этого используется запах теплого молока. Запахи апельсинов, выпечки с корицей и хвои применяют в предновогоднюю пору. Ароматы распространяют по помещениям с помощью распылителей и вентиляции.

Кроме того, в торговых центрах специально подбирают музыку в зависимости от их специфики и целей. По словам Киселева, ненавязчивый музыкальный фон способствует увеличению товарооборота на 46%. Человек под воздействием размеренных мелодий может потратить на 35–40% больше денег, чем собирался, в магазинах средней и высшей ценовых категорий. При продаже недорогих товаров в магазинах лучше использовать энергичную музыку.

Помимо этого магазины используют специальное расположение товаров для увеличения объемов продаж. Например, продукты первой необходимости, как хлеб и молоко, размещают в самом конце, чтобы человек по пути через весь магазин купил что-нибудь еще. Как рассказал бизнес-тренер по маркетингу и продажам Евгений Продажный, самые дорогие товары располагают на высоте 120–170 см, примерно на уровне глаз и на расстоянии вытянутой руки среднестатистического человека, в то время как детские товары располагаются на уровне их глаз. Дешевые продукты можно найти на самых нижних полках. Если магазин хочет, чтобы товар заметили, его выставляют в большом количестве, как правило, на полке шириной 2 м.

Продажный подчеркнул, что популярная «черная пятница» на самом деле не является выгодным периодом для покупки, поскольку продавцы, как правило, поднимают цены перед распродажами, а потом делают скидки. В этой связи стоимость продукции остается той же самой, а иногда товар обходится даже дороже, чем в обычные дни. Специалист добавил, что акции, когда за покупку на определенную сумму дают наклейки или игрушки, увеличивают средний чек и товарооборот в магазинах.

Эксперт по web-сервисам Тимур Алимханов рассказал, что в онлайн-магазинах стараются собрать максимальную информацию о посетителях на основе данных телефона, почты или соцсетей, оставленных при регистрации, и истории покупок. После этого человеку предлагают товар на основе его персональных предпочтений.

6 января сообщалось, что сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин рассказал, как вернуть деньги за неиспользованный сертификат. Для этого достаточно прийти в магазин и написать соответствующее заявление. При этом аргументировать причину отказа от сертификата не нужно. По закону продавец обязан вернуть деньги за невыполненный договор купли-продажи.