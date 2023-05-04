Кожный донос: чем опасны вещи из секонд-хенда

Комиссионные магазины, секонд-хенд и блошиные рынки порой становятся палочкой-выручалочкой, если не хватает денег на оригинальные наряды. Тем более что некоторые россиянки весьма болезненно восприняли уход части брендов с российского рынка. Однако подержанные вещи могут сыграть с новыми владельцами злую шутку. Какие товары не следует покупать с рук, чем следует обрабатывать одежду и обувь, перед тем как носить, и какие проблемы подстерегают покупателей в примерочных — в материале «Известий».

След в след

Магазины подержанных вещей или виртуальные площадки по торговле с рук традиционно выбирают те, кто хочет сэкономить или приобрести эксклюзивные и даже раритетные предметы гардероба. Однако врачи предупреждают — подержанные наряды таят угрозу для кожи и могут быть опасны для людей с проблемами дыхательной системы. Особенно это касается товаров секонд-хенда.

— При транспортировке и обработке вещей, бывших в употреблении, производится специальное химическое протравливание для того, чтобы уничтожить насекомых. Это может привести к раздражению кожи и аллергическим дерматитам. Не рекомендуется посещать такие места и людям с аллергическими заболеваниями по типу бронхиальной астмы и аллергического ринита, то есть тем, кто может быть очень чувствителен к таким запахам , — предостерегает дерматолог Наталия Жовтан.

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Наиболее опасно с точки зрения здоровья приобретение бывшей в употреблении обуви. Такие туфли и башмаки могут заразить нового владельца грибковыми заболеваниями. Между тем микоз стоп или ногтевых пластин очень трудно и достаточно долго лечатся. Обработать такую покупку, чтобы обезопасить себя, довольно сложно. Исключение, пожалуй, представляют кроссовки или кеды, которые можно стирать в машинке.

— Обратите внимание на то, что кожаная обувь имеет длительный срок использования, поэтому чешуйки, зараженные грибком, могут долго сохраняться в ней. Конечно, если уж вы решились на покупку таких вещей, то необходимо дома самостоятельно провести обработку, — комментирует Наталия Жовтан.

Самым правильным методом дерматолог считает обработку обуви с помощью высокой температуры. Например, эффективен парогенератор или даже утюг, выставленный на функцию пара. Не лишним будет и постирать вещи. Для обработки обуви существуют специальные средства, в частности спреи, которые продаются в аптеках. Считается, что с профилактикой грибковых заболеваний справляются специальные ультрафиолетовые сушилки для обуви. По словам эксперта, приспособление вставляется внутрь и выполняет стопроцентную противогрибковую обработку за счет определенного излучения.

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Что нельзя

Андрей Рябков, терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, подчеркивает, что вещи, не прошедшие специальную обработку, опасны не только потому, что могут быть источником кожных инфекций, грибковых заболеваний, педикулеза. Обувь, которую раньше кто-то носил, меняет свою форму под ногу прежнего владельца и может стать причиной заболеваний суставов ног у нового хозяина.

Купить с рук можно всё — от старой мясорубки до средств по уходу за собой. Известная поговорка гласит: на любой товар найдется свой покупатель. Однако есть такие товары, покупать которые у чужих людей не следует ни в коем случае.

— Приобретение лекарственных препаратов, биологически активных добавок, витаминных и протеиновых комплексов, косметических средств, продуктов питания небезопасно, поскольку покупатель в данном случае не может быть уверен в качестве данной продукции, сроках годности и безопасности. Очень велик риск приобретения поддельных лекарств, которые могут быть смертельно опасны , — предостерегает Андрей Рябков.

Лекарственные препараты необходимо покупать только в аптеках, гарантирующих высокое качество и безопасность. Аналогичный подход должен быть и в том случае, если дело касается приборов медицинского назначения. Например, по словам терапевта, измерители артериального давления со временем могут существенно терять точность и требуют дополнительной проверки, стоимость которой может равняться стоимости нового аппарата.

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— Не следует приобретать и аппараты для домашней физиотерапии, массажеры и подобные предметы, особенно бывшие в употреблении. Параметры их работы могут уже попросту устареть и не соответствовать новым требованиям. Также существует риск приобрести опасную для здоровья подделку. Такие аппараты также могут быть источником кожных заболеваний , — продолжает эксперт.

Брать или не брать

Предостережения, касающиеся чужих вещей, знакомы россиянам с детства. Многим врезались в память родительские слова о том, что нельзя пользоваться чужими расческами, одалживать головные уборы и меняться обувью с подружками. Первое, что удерживает наших соотечественников от покупок на виртуальных и реальных барахолках, — это брезгливость. Люди предпочитают носить вещи «без истории», пусть даже они не такие престижные, как брендовые предметы, которые периодически «сбрасывают» записные модницы. Людям важно знать, кто владелец одежды и обуви.

— Я очень брезгливый человек. Приходилось наблюдать, как сосед по дому по какой-то причине рылся в мусорном баке и доставал оттуда детскую ванночку, штанишки или еще что-то. Поговаривают, что эту добычу он продавал на виртуальных барахолках. Ну как понять, откуда взялась вещь, которую выставили на продажу? — рассуждает москвичка Ольга Удальцова, противница секонд-хендов.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Постоянные покупатели подержанных вещей считают, что современные виртуальные площадки по торговле с рук достаточно прозрачны и позволяют разобраться — добросовестный продавец или нет. По их мнению, об этом можно судить, в частности, по отзывам и косвенным признакам — как человек ведет беседу, какими словами описывает выставленные на торги вещи. О многом говорит и внешний вид торговца, если дело доходит до встречи.

Жительница Калужской области Елизавета Ильина (фамилия изменена) отметила, что привыкла к вещам «с биркой» и всегда отличит, какой наряд на человеке — бренд, подделка или обычный ноунейм. Однако ограниченные средства не позволяют женщине покупать дорогие вещи в специализированных магазинах, поэтому наловчилась приобретать товары любимых марок с рук.

— Беру одежду определенных брендов, с которыми давно знакома. Нескольких наводящих вопросов достаточно, чтобы понять, «в теме» продавец или вещь досталась ему случайно. Стараюсь выбирать новые или мало ношенные — обычно это можно понять при беглом осмотре. Лучше в этом случае брать универсальную или классическую модель, которая долгое время не потеряет свою актуальность. Обязательно читаю отзывы о продавце , — делится опытом Ильина.

Фото: Global Look Press/moodboard/West Coast Surfer

Однако когда дело доходит до детского гардероба, выясняется, что дать вторую (а иногда даже третью и так далее) жизнь вещам готовы и ярые противники барахолок. Правда, в этом случае речь идет не о покупке с рук или в секонд-хенде. Россиянки в подавляющем большинстве не откажутся взять боди, ползунки и толстовки у близких родственников или хороших друзей. Если речь идет о верхней одежде, то за куртками и комбинезонами чаще всего отправляются на виртуальные площадки. Особенно это касается родителей, дети которых ходят в детский сад и нуждаются в частой смене подобных вещей.

— Куртки, комбинезоны, уличные брюки можно просто постирать или обработать паром. Но другие уже бывшие в употреблении детские вещи всё же лучше не покупать ни у родственников, ни на барахолках , — говорит Наталия Жовтан.

Ближе к телу

Дерматолог не рекомендует покупать с рук или брать у родственников нижнее белье, домашнюю одежду (пижамы, халаты), носочно-чулочные изделия. Столь интимные приватные вещи должны быть строго индивидуальны.

— Также не рекомендовала бы к покупке подержанные полотенца и банные принадлежности. Эти вещи очень близко и тесно соприкасаются с кожей. Последствия серьезной обработки ношенных вещей химическими компонентами и газом бывает очень сложно удалить. Для этого понадобится несколько стирок, что приведет к дополнительному изнашиванию вещей и потере внешнего вида , — говорит Наталия Жовтан.

Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Karl F. Schöfmann

В итоге такая покупка не имеет никакого логического смысла, а ее ценность укладывается в алгоритм народной мудрости — «выкрасить и выбросить».

По мнению специалистов, осторожность не помешает и в магазине, где без примерки не обойтись.

— В обычных магазинах после примерки вещи не обрабатываются. Поэтому возникает большой вопрос, не остались ли на них чешуйки с такими грибковыми инфекциями, как разноцветный лишай, грибковые заболевания кожи, стоп и кистей , — предостерегает дерматолог.

После посещения примерочных специалисты рекомендуют в обязательном порядке принять душ, а вещи постирать, обработать паром или прогладить.