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Суд в Кемерово приступил к рассмотрению апелляций по делу о пожаре в «Зимней вишне»
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Суд в Кемерово приступил к рассмотрению апелляций по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Фото: РЕН ТВ
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Кемеровский областной суд приступил к рассмотрению апелляций по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», произошедшем в марте 2018 года.

Рассмотрение началось 18 сентября и продолжилось на следующий день. «Известия» публикуют кадры из зала заседания.

Как уточнили в пресс-службе суда, апелляционные жалобы поступили от осужденных Танзили и Эдуарда Комковых, Светланы Шенгерей и Никиты Чередниченко, а также их защитников. Недовольными обвинительным приговором Центрального районного суда Кемерово, вынесенным в декабре 2021 года, оказались законные представители потерпевших и заинтересованные лица.

В суде уже огласили доводы апелляционных жалоб.

Ранее начальница Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова получила 18 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ее сын, Эдуард Комков, — 10 лет колонии строгого режима. Главу инспекции Госстройнадзора Кузбасса Светлану Шенгерей осудили на семь лет лишения свободы в колонии общего режима, а руководителя ООО «ИСК «Ресурс» Никиту Чередниченко — на 15 лет в колонии строгого режима. Также на всех осужденных, кроме Шенгерей, наложили многомиллионные штрафы.

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Кроме того, Центральный районный суд Кемерово 27 июня приговорил к 10 годам 6 месяцам колонии общего режима бывшего руководителя ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова по делу о пожаре. Бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерово Григорий Терентьев получил восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом 120 тыс. рублей.

Всего в уголовном деле о пожаре было 15 фигурантов. По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, 37 из которых — дети.

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