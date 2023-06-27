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Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 годам колонии по делу «Зимней вишни»

Экс-глава ГУ МЧС по Кузбассу Мамонтов получил 10,5 лет колонии по делу о пожаре в «Зимней вишне»
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Фото: РИА Новости/Александр Патрин
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Центральный районный суд Кемерова 27 июня приговорил к 10 годам и 6 месяцам колонии общего режима бывшего руководителя ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

«Назначить наказание <...> по совокупности в виде 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 900 тыс. рублей», — сказала судья.

Бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорий Терентьев получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 120 тыс. рублей.

Помимо этого, суд лишил двоих подсудимых права занимать должности на государственной службе, которые связаны с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и учреждениях на срок два года.

Как передает пресс-служба СК РФ, установлено, что Мамонтов и Терентьев не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» ТРЦ «Зимняя вишня». Уточняется, что ее необходимо было осуществить до 18 марта 2018 года.

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