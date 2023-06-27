Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 годам колонии по делу «Зимней вишни»
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- Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 годам колонии по делу «Зимней вишни»
Центральный районный суд Кемерова 27 июня приговорил к 10 годам и 6 месяцам колонии общего режима бывшего руководителя ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
«Назначить наказание <...> по совокупности в виде 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 900 тыс. рублей», — сказала судья.
Бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорий Терентьев получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 120 тыс. рублей.
Помимо этого, суд лишил двоих подсудимых права занимать должности на государственной службе, которые связаны с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и учреждениях на срок два года.
Как передает пресс-служба СК РФ, установлено, что Мамонтов и Терентьев не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» ТРЦ «Зимняя вишня». Уточняется, что ее необходимо было осуществить до 18 марта 2018 года.
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