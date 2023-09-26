После того как Финляндия «с головокружительной быстротой» присоединилась к НАТО, в стране осознали, насколько участие в крупном военном альянсе «сложно и дорого». Об этом пишет 25 сентября издание The New York Times.

«После десятилетий решения вопросов безопасности в одиночку финны обнаружили, что жизнь в большом альянсе сложна, дорога и глубоко политизирована», — отмечено в публикации.

Автор статьи Стивен Эрлангер делает вывод, что если юридические и стратегические препятствия стране удалось уладить довольно легко и быстро, то решить финансовые трудности будет уже не так-то и просто. К тому же здесь еще вмешался вопрос с поддержкой Украины, в которой Финляндии как члену альянса также придется участвовать, а это «тоже дорого».

Членство в НАТО долгое время считалось «дешевым преимуществом» с учетом наличия ядерного зонтика США и принципа коллективной обороны, однако альянс также предъявляет к своим членам широкие требования, указывает NYT. При этом сама по себе интеграция потребует от правительства и военных чиновников Финляндии принятия ряда «сложных и дорогостоящих решений».

«Мы должны быть способны внести свой вклад в коллективную оборону НАТО за пределами границ Финляндии, и это что-то новенькое», — заявил командующий силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен.

Ранее, 25 сентября, официальный представитель блока, комментируя «Известиям» вероятность появления натовских военных баз в республике, заявил, что Финляндия как 31-я страна НАТО полностью интегрирована в политические и военные структуры альянса и «продолжает вносить значительный вклад в ежедневные усилия нашей организации по защите миллиарда человек, проживающего в Евроатлантическом регионе».

Финские власти несколько раз выступали с предложением разместить в республике военные базы Североатлантического альянса. Как рассказал «Известиям» 25 сентября военный эксперт Алексей Леонков, Финляндия благодаря своим географическим особенностям может предложить НАТО разветвленную аэродромную сеть, которую альянс сможет использовать, чтобы создать аэродромы передового базирования.

До этого, 14 июля, обозреватель Сеппо Варьюс в материале для издания Ilta-Sanomat отмечал, что Финляндия пожалеет о своем решении вступить в НАТО. По его словам, Финляндия вступила в НАТО не по идеологическим причинам, а из-за «угрозы» со стороны России, которую навязал Запад.

Похожее мнение высказывал в апреле турецкий журналист Юджель Оздемир в статье для газеты Evrensel. Он указал, что вступление Финляндии в НАТО является роковой стратегической ошибкой, подчеркнув, что процедура присоединения страны к альянсу не прошла бы так гладко без украинского конфликта.

Финляндия в мае прошлого года после нескольких десятилетий нейтралитета подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. В апреле 2023-го республика официально присоединилась к НАТО.