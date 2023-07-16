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Сюжет:

В Финляндии спрогнозировали сожаление из-за решения вступить в НАТО

Обозреватель Варьюс: Финляндия пожалеет о своем решении вступить в НАТО
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Финляндия пожалеет о своем решении вступить в НАТО. Об этом заявил обозреватель Сеппо Варьюс в материале для издания Ilta-Sanomat от 14 июля.

«Однако через полвека нас наверняка ждут сюрпризы. О сегодняшнем выборе гарантированно придется пожалеть», — отметил автор статьи.

По его словам, Финляндия вступила в НАТО не по идеологическим причинам, а из-за «угрозы» со стороны России, которую навязал Запад.

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13 июля президент США Джо Байден прибыл в Хельсинки, где принял участие в саммите Соединенных Штатов и стран Скандинавии. Он рассказал, что за три секунды принял решение о вступлении Финляндии в НАТО. Итогом встречи стало обещание и дальше поддерживать Украину и усилить трансатлантические связи.

Ранее, 2 мая, финская газета Satakunnan Kansa сообщила, что Финляндия и США обсуждают соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве. Отмечалось, что в случае заключения соглашения Вооруженные силы Соединенных Штатов смогут использовать финскую территорию и базы для проведения учений и хранения материалов.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает планы соглашения об использовании военными НАТО территории Финляндии свидетельством утраты Хельсинки суверенитета.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля.

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