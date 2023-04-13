СМИ назвали вступление Финляндии в НАТО роковой ошибкой

Вступление Финляндии в НАТО является роковой стратегической ошибкой. Об этом написал журналист Юджель Оздемир в статье для турецкой газеты Evrensel.

Он отметил, что процедура присоединения Финляндии к альянсу не прошла бы так гладко без украинского конфликта. Запад подает вступление Финляндии в блок как укрепление безопасности в Европе. Однако теперь страну ожидает больше проблем, чем когда-либо, считает журналист.

Как подчеркнул Оздемир, Финляндия быстро вступила в НАТО после отмены Турцией своего вета. Причиной выбора в пользу Финляндии, а не Швеции, которая тоже намерена присоединиться к НАТО, является географическое положение страны. Однако, по мнению журналиста, со временем Турция одобрит вступление обеих стран в Североатлантический альянс.

Журналист считает, что в настоящее время Финляндия полностью зависит от НАТО. Страна уже начала подготовку к военным тратам. В случае открытого противостояния Хельсинки и Москвы НАТО может подвергнуть риску свои войска, подытожил журналист.

Между тем, 8 апреля газета Global Times сообщила, что ситуация в Евросоюзе (ЕС) стала еще более сомнительной с точки зрения обеспечения всеобщей безопасности после вхождения Финляндии в НАТО и возможного вступления Швеции в военный блок. По мнению экспертов, вступление в НАТО увеличит для Хельсинки риски в сфере безопасности, вместо того чтобы их уменьшить.

Накануне заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что военный блок должен продолжать поддерживать Украину и в то же время укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге, так как он сильно изменился после присоединения Финляндии и в свете вероятного включения в альянс Швеции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 апреля сказал, что Россия работает на сбалансирование всей архитектуры безопасности на континенте каждый раз, когда НАТО приближается к ее границам. Он обратил внимание на то, что это именно альянс расширяется в сторону российских границ, а не РФ приближается своей военной инфраструктурой к границам военного блока.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию.

В тот же день Песков сообщил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе. По его словам, это стало посягательством на безопасность и интересы России.