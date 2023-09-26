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США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС

Посол Бердыев заявил, что США не пригласят Путина на саммит АТЭС
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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США донесли до России, что не намерены приглашать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско ряд лидеров, в том числе и российского президента Владимира Путина. Об этом 26 сентября сообщил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», — приводит его слова «РИА Новости».

Как указал дипломат, российская сторона продолжает работать с Вашингтоном с целью добиться от него выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия.

По мнению Бердыева, решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС демонстрирует «недобросовестность американской стороны» и «сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума». Он назвал такое положение дел прискорбным.

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Ранее, 21 августа, Бердыев заявил, что США создают препятствия для полноценного участия России в работе АТЭС в рамках председательства в организации. По его словам, российская сторона не испытывала иллюзий по способности Вашингтона сдержать слово. Однако Москва полагала, что председательство в АТЭС отрезвит США, «удержит американские власти от прямых нарушений регламента АТЭС».

В тот же день Бердыев подчеркнул, что Россия выражает надежду на возвращение АТЭС к конструктивной работе по завершении председательства США. Он также добавил, что в кулуарах делегации стран АТЭС признаются в ожидании окончания председательства США.

15 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон отказал представителям России в визах на мероприятия по линии АТЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 июля в разговоре с корреспондентом «Известий» прокомментировал новость западных СМИ о намерении США не приглашать РФ на саммит АТЭС. По его словам, вряд ли в Москве ожидают это приглашение.

При этом в декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, ссылаясь на представителя Белого дома Мэттью Мюррея, что США пригласят РФ на встречу АТЭС в Сан-Франциско.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

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