В Хабаровске нашли пропавших мужчин

В тайге Хабаровского края спасатели МЧС с вертолета нашли потерявшихся ранее мужчин. Выяснилось, что местные жители сплавлялись по воде, но река сильно обмелела, сообщает телеканал «Известия». Возможности добраться до конечной точки маршрута на лодке у людей не было. Сейчас мужчины находятся в удовлетворительном состоянии, их доставили к родственникам в поселок Березовый.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.