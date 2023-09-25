Эксперт спрогнозировал стоимость нефти Brent в конце года

Цены на нефть будут оставаться в диапазоне $90–105 в IV квартале 2023 года – I квартале 2024-го, привел «Известиям» 25 сентября прогноз инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.

Согласно данным сайта биржи ICE, на 19:07 мск стоимость Brent находится на уровне $93 за баррель. Ранее, 4 сентября, нефть стоила $89.

По его мнению, позже, в 2024 году, цены перейдут к снижению на фоне замедления экономического роста в ключевых экономиках мира.

«При этом считаем, что ОПЕК+ не допустит снижения цен на нефть ниже $80 в следующем году», — добавил он.

Михеев также отметил, что основной причиной выхода цены выше отметки $90 стало решение Саудовской Аравии в начале сентября о продлении сокращения добычи на 1 млн баррелей в день (б/д), действующего с начала июля и до конца 2023 года. Кроме того, Россия продлила сокращение экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки до конца года.

«Эти меры действуют дополнительно к сокращению добычи ОПЕК+ на 1,66 млн б/д до конца 2024 года и обеспечивают дефицит на рынке нефти во втором полугодии 2023 года», — сказал эксперт.

Ранее, 30 июня, экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что если в Соединенных Штатах Америки не будет рецессии, то стоимость нефти преодолеет барьер в $100. При этом, по его словам, в случае развития опережающими темпами экономик Индии и КНР осенью цена может достичь $120 за баррель.