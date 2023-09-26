Названы главные тренды рынка труда IT в 2023 году

Зарплаты IT-специалистов в России в 2023 году в среднем выросли на 15–20% на фоне борьбы компаний за высококвалифицированные кадры. А главным трендом рынка труда в сфере IT стали импортозамещение и локализация проектов. Об том свидетельствуют данные исследования, проведенной рекрутинговой компанией Get experts. Результатами аналитики поделились с «Известиями» 26 сентября.

«Компании активно ищут пути отказа от оборудования и программного обеспечения (ПО) вендоров, ушедших с российского рынка, в некоторых случаях это касается продукции и ПО вендоров, которые пока продолжают работать в России. Параллельно с этим разрабатываются антикризисные планы и долгосрочные стратегии по выстраиванию максимально независимого от внешних обстоятельств IT-ландшафта, которые позволят избежать многих рисков в будущем», — говорится в отчете по результатам исследования.

Отмечается, что рынок по-прежнему носит ярко выраженный кандидатский характер, компании продолжают борьбу за высококвалифицированных специалистов. Это обстоятельство стало одной из предпосылок следующего тренда.

«Растут как зарплатные ожидания кандидатов, так и реально выплачиваемые компаниями зарплаты. При прогнозе роста зарплат в 10–15% они выросли в среднем на 15–20%. А зарплатные ожидания кандидатов на некоторых направлениях, в частности в разработке, показали рост около 40%. Стоит отметить, что работодатели не всегда готовы к таким ожиданиям профессионалов», — подчеркнули аналитики.

По данным рекрутинговой компании, помимо растущих зарплатных ожиданий у кандидатов есть и другие относительно новые приоритеты.

«Во-первых, нередко кандидаты предпочитают вакансии от аккредитованных IT-компаний, в связи с чем возросло число заявок на аккредитацию. Во-вторых, немало кандидатов, которые обращают особое внимание на предложения с возможностью релокации и/или удаленной работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ростом «себестоимости» кадров и увеличением разрыва между ожиданиями кандидатов и возможностями работодателей, которое также можно назвать одним из трендов рынка, компании стали более активно сотрудничать со средними специальными и высшими учебными заведениями. Речь идет о поиске молодых талантливых специалистов, которых можно было бы вырастить до уровней middle и senior уже внутри бизнеса.

Также, согласно имеющимся данным, компании создают совместно с вузами профильные кафедры либо поддерживают уже существующие, приглашают студентов на практики и стажировки (чаще всего оплачиваемые), устраивают студенческие конкурсы.

«На фоне сохраняющегося на рынке дефицита квалифицированных кадров и роста стоимости найма новых сотрудников одной из главных задач компаний стало удержание имеющихся специалистов и привлечение новых», — подчеркивают аналитики.

Среди наиболее востребованных IT-специалистов они назвали: разработчиков и специалистов в области инфраструктуры (руководители проектов, DevOps); data-специалистов; специалистов в области 1С: специалистов в области информационной безопасности.

«IT можно назвать в каком-то смысле уникальной отраслью. Именно в ней создался чуть ли не самый большой кадровый дефицит из-за оттока квалифицированных специалистов, который продолжается и сегодня, пусть уже значительно меньшими темпами. Но в то же время это одна из отраслей, которые быстрее других оправились от первого шока. Перспективные джуниоры получили шанс «подрасти» до миддлов, миддлы — до сеньоров, на смену вчерашним джуниорам приходят талантливые выпускники вузов, стали более востребованы «возрастные» кандидаты. Всё эти люди не только работают над расширением собственных компетенций, что важно для их дальнейшей карьеры, но и решают стоящие перед индустрией в целом и их компаниями в частности задачи» — подытожила говорит менеджер практики «Информационные технологии и финансовые институты» рекрутинговой компании Анна Пантелеева.

27 июня премьер-министр России Михаил Мишустин отдал поручение Минфину, Минэкономразвития и Минцифры вместе с Банком России разработать план мероприятий по развитию венчурного финансирования российских IT-компаний. Он должен быть представлен до конца сентября.

Ранее, 15 мая, Мишустин сообщал, что правительство России расширяет возможности получения льготного кредита для IT-компаний, предприятия смогут направить средства на стимулирующие выплаты специалистам и возмещение прошлых расходов. В связи с этим он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить независимость от иностранного программного обеспечения.