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Правительство расширит возможности получения льготного кредита для IT-компаний

Мишустин: правительство расширит возможности для IT-компаний получить кредит по льготным ставкам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство России расширяет возможности получения льготного кредита для IT-компаний, предприятия смогут направить средства на стимулирующие выплаты специалистам и возмещение прошлых расходов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 15 мая.

«Президент поручил обеспечить независимость от иностранного программного обеспечения. <...>. Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых», — сказал Мишустин.

Глава российского правительства добавил, что такой вид поддержки смогут оформить аккредитованные компании, которые пока не пользовались налоговыми льготами для IT-бизнеса, пишет «Газета.Ru».

Мишустин наряду с этим добавил, что благодаря изменениям еще больше предпринимателей могут воспользоваться поддержкой государства и выпускать современные, востребованные продукты.

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Ранее,15 марта, в МВД сообщили, что в России упростили процедуры трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных IT-специалистов. Теперь иностранные специалисты данной сферы могут заключать договор без оформления разрешения на работу или патента.

В том же месяце Минцифры предложило бессрочно обнулить налог на прибыль IT-компаниям. Инициатива министерства была вызвана, прежде всего, пониманием факта того, что IT-компаниям нужна правовая определенность их статуса как налогоплательщика, а также необходимостью в уверенности, что действие налоговых льгот не закончится в ближайшее время.

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