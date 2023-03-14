Минцифры предложило бессрочно обнулить налог на прибыль IT-компаниям

Минцифры предложило бессрочно обнулить налог на прибыль для IT-компаний. Соответствующее письмо ведомство направило полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко. Об этом 14 марта сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

По мнению участников рынка, нулевая налоговая ставка должна быть действительно бессрочной без возвращения к ставке в 20%, потому что в этом случае отрасль испытывала ряд сложностей. В частности, в компании сможет работать меньшее количество разработчиков, что будет тормозить ее развитие.

По словам члена комитета по информтехнологиям Госдумы Антона Немкина, на данный момент налоговые годы действуют только для разработчиков IT-продуктов, однако они не касаются тех компаний, которые занимаются обслуживанием IT-систем и информационной безопасностью. Это создает неравные условия конкуренции, что может привести к замедлению развития IT-сектора в России.

Как отметила в беседе с «Известиями» эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ирина Абдеева, IT-компаниям в России нужна определенность.

«Непонимание того, что будет со ставкой налога на прибыль после 2024 года, и ожидания, что ставка вернется к 20%, имевшим место до «налогового маневра», провоцировали дополнительную нервозность. И сейчас есть ряд компаний, которые выбрали релокацию, а возврат к 20% налога на прибыль мог бы быть дополнительным стимулом к поиску более благоприятных с налоговой точки зрения зон ведения бизнеса», — заметила она.

Ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова в свою очередь напомнила, что пониженная ставка в размере 0% будет действовать до 31 декабря 2024 года — она распространяется на аккредитованные государством IT-компании, которые занимаются разработкой и реализацией программ, баз данных, а также занимаются адаптацией, модификацией, тестированием и сопровождением разработанных ими же программ и баз данных.

Инициатива Минцифры, по ее словам, вызвана, прежде всего, пониманием со стороны регулятора факта того, что IT-компаниям нужна правовая определенность их статуса как налогоплательщика, в том числе нужна уверенность, что действие налоговых льгот не закончится в ближайшее время.

«Понимание со стороны IT-сообщества того, что налога на прибыль не будет в принципе, позволит многим компаниям вложить денежные средства, которые они ранее должны были уплатить в бюджет, в собственное развитие, а также в развитие новых направлений разработки различных программных продуктов. На мой взгляд, эта инициатива будет являться еще одним средством поддержки IT-отрасли и приведет к тому, что российские аккредитованные IT-компании будут чувствовать себя на рынке более уверенно и продолжать развиваться, что в свою очередь приведет к найму работников, а как следствие — еще большему развитию отрасли», — подчеркнула Сарбукова.

11 января сообщалось, что Минцифры РФ еще с декабря начало проводить совещания с представителями ассоциаций и профильных компаний по вопросу возвращения в страну IT-специалистов. Известно, что ведомство еще не разработало окончательного пакета мер, однако «они будут приняты в ближайшее время».

Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов рассказал, что в качестве одной из мер обсуждается повышение НДФЛ с 13 до 30% для тех IT-специалистов, которые работают из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.

В свою очередь, глава НП «Руссофт» Валентин Макаров другими мерами, которые разрабатывает ведомство для возращения IT-специалистов, называл частичную оплату обратного перелета на родину и бронь от призыва в армию.

Ранее, 28 декабря 2022 года, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство займется вопросом о включении технических IT-специальностей в перечень на отсрочку от несения срочной службы в армии. Министр отметил, что такая идея возникла после частичной мобилизации, когда появился список IT-специальностей на отсрочку.

Также 20 декабря Шадаев сообщал, что около 100 тыс. российских IT-специалистов в настоящее время находятся за пределами страны. Он отметил, что 10% сотрудников IT-компаний уехали из России.