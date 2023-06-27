Мишустин поручил разработать план венчурного финансирования российских IT-компаний

План мероприятий по развитию венчурного финансирования российских IT-компаний должен быть представлен до конца сентября. Соответствующее поручение 27 июня премьер-министр России Михаил Мишустин отдал Минфину, Минэкономразвития и Минцифры вместе с Банком России.

Отмечается, что в рамках поручения ведомства также должны будут представить план по стимулированию создания венчурных фондов, в частности за счет предоставления льгот. Кроме того, Мишустин поручил проработать запуск такой программы финансирования для проектов в сфере IT, которая бы предполагала льготы для компаний.

«Проработать вопрос о реализации такой программы и представить предложения в правительство поручено корпорации «ВЭБ.РФ», Минпромторгу и Минцифры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что описанные меры должны будут ускорить процесс создания отечественных программных средств, перевести ключевые отрасли экономики на российские цифровые продукты и решения, а также сформировать систему для оценки соответствия информационной инфраструктуры требованиям технологической независимости.

Ранее, 15 мая, Мишустин сообщал, что правительство России расширяет возможности получения льготного кредита для IT-компаний, предприятия смогут направить средства на стимулирующие выплаты специалистам и возмещение прошлых расходов. В этой связи он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить независимость от иностранного программного обеспечения.

До этого, в марте, Минцифры предложило бессрочно обнулить налог на прибыль для IT-компаний. Инициатива направлена на увеличение числа разработчиков в компаниях, что способствует их развитию.