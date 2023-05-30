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IT и остаться: у четверти компаний в России есть сотрудники-релоканты

В большинстве из них уехало меньше 5% команды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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У 25% российских предприятий часть сотрудников находится за рубежом, говорится в исследовании сервиса HeadHunter (есть у «Известий»). При этом доля сотрудников, работающих из-за границы, в основном незначительна. Среди релокантов больше всего москвичей в возрасте 25–34 лет из сфер маркетинга, инвестиций и IT. В то же время сотрудники стали значительно реже уезжать за рубеж этой весной, а некоторые возвращаются обратно в страну, рассказали эксперты.

Без стресса

Свыше половины работодателей, у которых есть сотрудники за рубежом, утверждают, что уехало менее 5% их команды. И только 8% компаний релоцировали более половины своего персонала. Всего же работников в других странах имеет четверть предприятий, следует из опроса hh.ru.

В свою очередь, 5% соискателей отметили, что в 2022 году у них была релокация за рубеж. Чаще всего об этом говорили москвичи в возрасте 25–34 лет. Сферы их занятости: маркетинг, инвестиции, IT и продажи.

переезд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Пики релокации, которые пришлись на февраль и сентябрь прошлого года, не стали для бизнеса стрессовым событием, так как опыт удаленки у большинства компаний уже был, рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

25% предприятий в РФ с сотрудниками за рубежом — это невысокий показатель, если учитывать, что и до 2022-го была широко распространена практика дистанционной работы, в том числе из других стран, отметила директор по организационному развитию hh.ru Марина Львова.

инфографика

Во время пандемии многие работники ощутили преимущества удаленной работы в виде экономии времени и отсутствия необходимости ежедневно ездить в офис. В свою очередь, работодатели смогли сократить эксплуатационные расходы, связанные с арендой и организацией рабочего места. Однако многие компании не смогли наладить механизмы контроля за работой дистанционщиков и поэтому вернули сотрудников в офисы, — объяснил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Сейчас дистанционный формат работы в основном предлагается по желанию конкретного сотрудника. А нехватка квалифицированных специалистов вынуждает работодателя идти навстречу в этом вопросе, продолжил эксперт. При этом ряд компаний выступали против заграничной дистанционной работы в связи с возможностью потери работником статуса налогового резидента, что может повлечь рост подоходного налога, напомнил он.

налоги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Основные недостатки работы из-за рубежа — это сложности с налогообложением и невозможность распространить соцпакет на таких сотрудников, перечислила Марина Львова из hh.ru. В мае Минфин предложил взимать 13–15% НДФЛ с удаленных сотрудников вне зависимости от налогового резидентства, хотя ранее предполагалось, что люди, проживающие за границей более 180 дней, должны будут платить 30-процентный сбор. Одной из причин такого решения в ведомстве называли сложность отслеживания, как долго человек находился за границей и сохраняет ли он свой статус.

Кроме того, по словам Марины Львовой, работодателей могут волновать вопросы кибербезопасности и замены рабочего оборудования в случае его серьезной поломки. Взамен они получают лояльность сотрудников.

Еще вернутся

Формально число граждан РФ, ищущих работу из других стран, увеличивается. Однако этой весной темпы существенно замедлились. Кроме того, россиян всё чаще стали приглашать на зарубежные вакансии. В лидерах — компании из Казахстана, Белоруссии и Грузии. Также интерес к нашим соискателям увеличился у работодателей из Сербии, ОАЭ и Турции. Наиболее востребованы специалисты из сфер продаж, маркетинга и IT, — рассказала она.

работа в it
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт добавила: хотя программисты оказались в лидерах по числу уехавших, количество приглашений на вакансии в этой группе соискателей не так велико, что отражает тренд снижения спроса на IT-специалистов в целом по миру.

Как считает руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России», соучредитель группы компаний SRG Виталий Федин, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в том числе от того, будет ли государство стимулировать возвращение граждан на родину.

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Сегодня многие организации настаивают на возвращении сотрудников в Россию, добавил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group. Более того, далеко не все россияне смогли комфортно наладить быт и организовать условия труда в другой стране, подчеркнул эксперт.

В случае деэскалации и стабилизации политической ситуации как минимум половина релокантов в скором времени вернется в Россию, прогнозирует Агван Микаелян из FinExpertiza. Как отметил эксперт, отъезд специалистов усилил дефицит кадров в отдельных секторах, в первую очередь в IT. Роль также играет серьезная демографическая проблема нехватки работников до 35 лет. «Известия» направили запрос в Минтруд.

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