IT и остаться: у четверти компаний в России есть сотрудники-релоканты

У 25% российских предприятий часть сотрудников находится за рубежом , говорится в исследовании сервиса HeadHunter (есть у «Известий»). При этом доля сотрудников, работающих из-за границы, в основном незначительна . Среди релокантов больше всего москвичей в возрасте 25–34 лет из сфер маркетинга, инвестиций и IT. В то же время сотрудники стали значительно реже уезжать за рубеж этой весной, а некоторые возвращаются обратно в страну , рассказали эксперты.

Без стресса

Свыше половины работодателей, у которых есть сотрудники за рубежом, утверждают, что уехало менее 5% их команды . И только 8% компаний релоцировали более половины своего персонала. Всего же работников в других странах имеет четверть предприятий , следует из опроса hh.ru.

В свою очередь, 5% соискателей отметили, что в 2022 году у них была релокация за рубеж. Чаще всего об этом говорили москвичи в возрасте 25–34 лет. Сферы их занятости: маркетинг, инвестиции, IT и продажи .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Пики релокации, которые пришлись на февраль и сентябрь прошлого года, не стали для бизнеса стрессовым событием, так как опыт удаленки у большинства компаний уже был, рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

25% предприятий в РФ с сотрудниками за рубежом — это невысокий показатель, если учитывать, что и до 2022-го была широко распространена практика дистанционной работы , в том числе из других стран, отметила директор по организационному развитию hh.ru Марина Львова.

— Во время пандемии многие работники ощутили преимущества удаленной работы в виде экономии времени и отсутствия необходимости ежедневно ездить в офис. В свою очередь, работодатели смогли сократить эксплуатационные расходы , связанные с арендой и организацией рабочего места. Однако многие компании не смогли наладить механизмы контроля за работой дистанционщиков и поэтому вернули сотрудников в офисы, — объяснил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Сейчас дистанционный формат работы в основном предлагается по желанию конкретного сотрудника . А нехватка квалифицированных специалистов вынуждает работодателя идти навстречу в этом вопросе, продолжил эксперт. При этом ряд компаний выступали против заграничной дистанционной работы в связи с возможностью потери работником статуса налогового резидента, что может повлечь рост подоходного налога, напомнил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Основные недостатки работы из-за рубежа — это сложности с налогообложением и невозможность распространить соцпакет на таких сотрудников , перечислила Марина Львова из hh.ru. В мае Минфин предложил взимать 13–15% НДФЛ с удаленных сотрудников вне зависимости от налогового резидентства , хотя ранее предполагалось, что люди, проживающие за границей более 180 дней, должны будут платить 30-процентный сбор. Одной из причин такого решения в ведомстве называли сложность отслеживания, как долго человек находился за границей и сохраняет ли он свой статус.

Кроме того, по словам Марины Львовой, работодателей могут волновать вопросы кибербезопасности и замены рабочего оборудования в случае его серьезной поломки . Взамен они получают лояльность сотрудников.

Еще вернутся

— Формально число граждан РФ, ищущих работу из других стран, увеличивается. Однако этой весной темпы существенно замедлились . Кроме того, россиян всё чаще стали приглашать на зарубежные вакансии. В лидерах — компании из Казахстана, Белоруссии и Грузии. Также интерес к нашим соискателям увеличился у работодателей из Сербии, ОАЭ и Турции. Наиболее востребованы специалисты из сфер продаж, маркетинга и IT, — рассказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт добавила: хотя программисты оказались в лидерах по числу уехавших, количество приглашений на вакансии в этой группе соискателей не так велико, что отражает тренд снижения спроса на IT-специалистов в целом по миру.

Как считает руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России», соучредитель группы компаний SRG Виталий Федин, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в том числе от того, будет ли государство стимулировать возвращение граждан на родину.

Сегодня многие организации настаивают на возвращении сотрудников в Россию, добавил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group. Более того, далеко не все россияне смогли комфортно наладить быт и организовать условия труда в другой стране , подчеркнул эксперт.