В Армении сообщили о прибытии 6650 переселенцев из Карабаха

В Армению из Нагорного Карабаха прибыло 6650 вынужденных переселенцев. Об этом 25 сентября сообщило правительство республики на своем сайте.

«Данные о регистрации 5580 уже обобщены, а потребности 1070 лиц еще идентифицируются. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем», — говорится в сообщении.

Правительство Армении отметило, что регистрация переселенцев продолжается.

Ранее в этот день сообщалось о прибытии 2906 жителей Нагорного Карабаха в Армению. Корреспондент «Известий» Семен Еремин также рассказал, что российские миротворцы сопровождают автобусы, которые вывозят мирных жителей из Нагорного Карабаха.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

В Минобороны РФ 20 сентября сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.