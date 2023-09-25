Реклама
Прямой эфир
Мир
Lego отказался от производства кирпичиков из переработанных бутылок
Мир
В Японии мужчина ранил трех посетителей торгового центра
Мир
СМИ рассказали о проблемах с закупленными в ФРГ на миллиарды евро цифровыми рациями
Армия
Экипажи Су-34 поразили командные пункты и технику ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Армянский экс-депутат подтвердил задержание сына бывшего президента Кочаряна
Мир
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Мир
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера
Экономика
Adidas передаст в субаренду часть своих магазинов в России
Мир
Пушков указал на вину Запада в неблагодарном поведении Украины
Экономика
Банкноты в 1000 и 5000 рублей Центробанк презентует в октябре
Общество
Умер экономист Евгений Ясин
Экономика
Решетников предложил китайскую модель для решения проблемы с курсом рубля
Происшествия
В Красноярске мужчину будут судить за ложное сообщение о минировании лайнера
Общество
Эксперт предупредил о составлении «профиля жертвы» телефонными мошенниками
Сюжет:

Почти 3 тыс. человек прибыли из Нагорного Карабаха в Армению

0
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 2906 местных жителей по состоянию на 5:00 мск. Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы правительства Армении.

«Данные переписи по 2100 из них обобщены, а оценка потребностей по 794 находится в процессе определения.. Из 2100 зарегистрированных около 1000 человек разъехались по выбранным местам жительства, а остальным 1100 правительство предоставило место для проживания», — проинформировали в пресс-службе.

Поток переселенцев продолжался всю ночь. Помощь в распределении прибывших на территорию Армении, их регистрация и адаптация к новым обстоятельствам тоже длились до самого утра. Работа до сих пор продолжается, уточнили в ведомстве.

Превращение огня: как прошла встреча представителей Баку и Карабаха
И как последние события в регионе сказались на отношении армян к Николу Пашиняну

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Семен Еремин также сообщил, что российские миротворцы сопровождают автобусы, которые вывозят мирных жителей из Нагорного Карабаха в Армению.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

20 сентября в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023