Почти 3 тыс. человек прибыли из Нагорного Карабаха в Армению

Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 2906 местных жителей по состоянию на 5:00 мск. Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы правительства Армении.

«Данные переписи по 2100 из них обобщены, а оценка потребностей по 794 находится в процессе определения.. Из 2100 зарегистрированных около 1000 человек разъехались по выбранным местам жительства, а остальным 1100 правительство предоставило место для проживания», — проинформировали в пресс-службе.

Поток переселенцев продолжался всю ночь. Помощь в распределении прибывших на территорию Армении, их регистрация и адаптация к новым обстоятельствам тоже длились до самого утра. Работа до сих пор продолжается, уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Семен Еремин также сообщил, что российские миротворцы сопровождают автобусы, которые вывозят мирных жителей из Нагорного Карабаха в Армению.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

20 сентября в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.