МИД РФ заявил о неприемлемых выпадах в адрес России в послании Пашиняна

Министерство иностранных дел Российской Федерации указало на неприемлемые выпады в адрес России в опубликованном 24 сентября послании к гражданам президента Армении Никола Пашиняна. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте МИДа.

«Налицо попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», — заявили в министерстве.

Также в МИДе отметили, что этим посланием глава армянского правительства признал, что всё это время республику сознательно готовили к развороту от России. В заявлении подчеркивается, что шаги, призванные задать западный вектор развития Армении, оправдываются якобы ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ.

«Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас», — добавили в министерстве.

В заявлении подытожили, что ереванское руководство, пытаясь обрушить многовековые связи двух стран, совершает огромную ошибку и делает Армению заложником геополитических игр Запада. В МИДе выразили уверенность, что это осознается подавляющим большинством армянского населения.

Утром 24 сентября армянский премьер выступил с посланием к гражданам, в котором заявил, что антитеррористическая операция Азербайджана в Нагорном Карабахе показала необходимость перестройки внутренней и внешней структур безопасности страны. Он отметил, что ответственность за возможные этнические чистки армян в Карабахе ляжет в том числе и на российский миротворческий контингент, и указал на то, инструментов армяно-российского партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении.

19 сентября в минобороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

На следующий день, 20 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

В оборонном ведомстве России также отметили, что с начала боевых действий в регионе российским миротворцам удалось спасти 3154 человека, из них 1428 детей.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.