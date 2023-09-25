Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал поступок президента Украины Владимира Зеленского, чествовавшего во время своего выступления в парламенте Канады ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунку. Об этом он написал в своей соцсети X (бывш. Twitter) в понедельник, 25 сентября.

«Какой позор! В канадском парламенте овации и бурные аплодисменты <...> в честь украинского нацистского ветерана, служившего в Ваффен-СС! (Waffen-SS)», — возмутился политик.

Филиппо обеспокоил тот факт, что режим президента Украины продолжает воспевать таких «героев» и не избавился от нацистов в рядах украинской армии.

Ранее, 23 сентября, агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

25 сентября спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде. Он подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.