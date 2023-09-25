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В «VK Музыка» появился раздел с аудиокнигами

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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«VK Музыка» запустила раздел с аудиокнигами. В каталоге доступны классика, современная проза, детская литература, а также бестселлеры, аудиокниги жанров нон-фикшен и new adult. Раздел доступен в приложении «VK Музыка» и скоро появится в приложении социальной сети «ВКонтакте».

Пользователям доступен эксклюзивный контент — темное фэнтези Ребекки Яррос «Четвертое крыло». Также только на платформе можно прослушать трилогию Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» в озвучке Сергея Бурунова и Михаила Хрусталева.

«Работа над этой книгой стала для меня настоящим откровением: вместе со знаменитым ученым я словно бы заглянул в будущее. Труд Харари волнует, тревожит и заставляет по-новому посмотреть на привычные нам достижения прогресса. Футурология оказалась бесконечно увлекательной наукой — надеюсь, что слушателей она заинтересует так же, как и меня», — рассказал Бурунов.

«Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» — доступный, захватывающий и местами шокирующий рассказ о нашем прошлом, настоящем и будущем. Книги изданы в 65 странах мира общим тиражом 45 млн экземпляров.

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Также пользователям доступна история Ребекки Яррос «Четвертое крыло» (18+). Книга, рассчитанная в первую очередь на молодую аудиторию young adult, возглавила рейтинги Amazon.com и The New York Times, продержавшись в списке более 14 недель.

В России «Четвертое крыло» — не просто аудиокнига, а медиапроект: «VK Музыка» совместно с издательством «Кислород» подготовила аудиосериал, в записи которого приняли участие актеры дубляжа сериала «Игра престолов». За музыкальное оформление аудиоспектакля отвечает инди-поп-артистка polnalyubvi.

Книга рассказывает о событиях в вымышленной Наварре, которая вынуждена защищать свои границы от воинственных соседей и их грифонов.

Раздел аудиокниг будет постоянно пополняться новыми произведениями. Основная часть каталога доступна для платных подписчиков сервиса. Также редакция составляет книжную подборку, доступную бесплатно для всех пользователей — она будет обновляться каждые три месяца.

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