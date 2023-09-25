В ГД указали на незаинтересованность Запада в прекращении конфликта на Украине

Запад не заинтересован в завершении развязанного им конфликта на Украине. Об этом 25 сентября сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Так он прокомментировал слова украинского оппозиционного политика, председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука о том, что для достижения согласия в украинском конфликте государствам необходимо научиться признавать интересы не только западных стран, вспомнить о ценности человеческой жизни и изменить систему мировой безопасности, которая больше не работает.

«Медведчук просто повторяет те фразы, которые бесконечно произносятся и летят, наверное, из каждого радиоприемника. Это всё понятно, но на самом деле Запад не заинтересован на сегодняшний момент в выстраивании каких-то понятных и прозрачных отношений. Запад не заинтересован в том, чтобы работали те договоренности, которые были установлены нашими дедами и прадедами на Ялтинской конференции», — приводит слова Шеремета «Дума ТВ» для «Известий».

Парламентарий добавил, что сейчас не видит предпосылок для того, чтобы в мире были выстроены «понятные правила игры, которые будут обеспечивать интересы абсолютно всех сторон».

«Поэтому считаю, что на сегодняшний момент у нас нет другой альтернативы, как завершить развязанный Западом конфликт и после этого уже садиться за стол переговоров и выстраивать новые правила, наводить новые линии и жать руки. Другого варианта нет», — заключил депутат.

20 сентября на заседании Совета Безопасности ООН условия мира на Украине выдвинул президент страны Владимир Зеленский. Первым условием он назвал вывод российских войск со всех территорий Украины и возвращение к границам 1991 года, а вторым — возврат стране контроля над границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

В ответ на это председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав РФ в качестве нового округа.

До этого, 11 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва готова достигать своих целей дипломатическим путем. Он указал на то, что именно украинская сторона покинула стол переговоров с Россией. Кроме того, от РФ исходит больше усилий по урегулированию конфликта, добавил Песков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.