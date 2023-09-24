ВС РФ улучшили тактическое положение на донецком направлении

Российские войска улучшили тактическое положение на донецком направлении. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики. Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение», — говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что за сутки на данном направлении было отражено четыре атаки ВСУ в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселого (ДНР). Потери противника составили до 305 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

Днем ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российская авиация уничтожила два склада боеприпасов противника на южнодонецком направлении. Кроме того, передовые подразделения «Востока» сорвали попытку ротации подразделений украинских боевиков.

До этого, 17 сентября, военными группировками также была сорвана попытка ротации подразделений и ликвидированы две пехотные группы ВСУ на южнодонецком направлении. Помимо этого бойцы уничтожили минометные расчеты противника к западу от Макаровки, к северу от Владимировки, в Угледаре и к северу от Никольского.

Спецоперация по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о начале ее проведения было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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