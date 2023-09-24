Брэнсон объявил о создании коалиции «Планетарных стражей» для спасения Земли

Британский предприниматель-миллиардер Ричард Брэнсон создал коалицию по борьбе с изменением климата «Планетарные стражи». Ее задача в тщательных замерах планетарных границ, сообщил 23 сентября телеканал NBC News.

«Если вы не можете что-то правильно измерить, вы не сможете это исправить. Идея заключается в том, что мы будем измерять девять основных планетарных границ каждый год: сколько всего тропических лесов, на каком именно этапе мы находимся в связи с изменением климата, где мы находимся в ситуации с исчезающими видами. И мы можем попытаться подтолкнуть мир к решению этих проблем», — рассказал Брэнсон на пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН.

Среди «Планетарных стражей» пока 14 участников, среди которых актер Роберт Редфорд, приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл, бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Концепцию планетарных границ в 2009 году предложили ученые-экологи под руководством Йохана Рокстрема из Стокгольмского центра устойчивости и Уилла Штеффена из австралийского национального университета. Они предложили мерило для уровня воздействия человеческой деятельности на планету и выдвинули идею границ планетарных процессов, которые люди не должны пересекать ради жизни на Земле.

21 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с речью, критикующей неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата. Он предупредил: если отношение людей к этой проблеме не поменяется, то температура воздуха повысится на 2,8 градуса, а это приведет к опасной нестабильности в мире.

19 сентября во время открытия общеполитических дебатов на заседании ГА ООН Гутерриш отметил, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Это, по его словам, приводит к разрушению жизни как людей, так и целых народов.

В августе лидеры шести средиземноморских государств призвали Евросоюз и международное сообщество принять экстренные меры по разрешению климатического кризиса. Политики отметили, что особенно заметен климатический кризис в странах Средиземноморья.