Генсек ООН раскритиковал безучастность людей в борьбе с изменением климата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с речью, критикующей неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает ABC News.

«Наше внимание здесь сосредоточено на решениях проблем климата, и наша задача неотложна. Человечество открыло врата ада. Ужасающая жара имеет ужасающие последствия», — сказал он на заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также предупредил, что если отношение людей к этой проблеме не поменяется, то температура воздуха повысится на 2,8 градуса, а это приведет к опасности и нестабильности в мире.

Кроме того, Гутерриш поставил перед мировыми лидерами высокую планку: они должны предложить новое важное климатическое обязательство. США, Великобритания и Китай не представили свои варианты.

«Предлагаемый Пакт климатической солидарности призывает крупнейших производителей выбросов <…> приложить дополнительные усилия по сокращению выбросов, а богатые страны поддержать развивающиеся экономики в этом», — добавил он.

Генсек ООН поблагодарил активистов по борьбе с изменением климата и коренные народы за их активность, а также руководителей предприятий, мэров и правительств, которые предпринимают важные шаги по поэтапному отказу от ископаемого топлива.

Отдельно в интервью для CNN он отметил, что, несмотря на отсутствие власти над Советом Безопасности ООН, он, «используя свой голос и объединяя людей», может оказать влияние на общество.

Ранее, 19 сентября, во время открытия общеполитических дебатов на заседании ГА ООН Гутерриш отметил, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Это, по его словам, приводит к разрушению жизней как людей, так и целых народов.