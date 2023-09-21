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Генсек ООН раскритиковал безучастность людей в борьбе с изменением климата

Генсек ООН Гутерриш — об изменении климата: человечество открыло врата ада
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с речью, критикующей неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает ABC News.

«Наше внимание здесь сосредоточено на решениях проблем климата, и наша задача неотложна. Человечество открыло врата ада. Ужасающая жара имеет ужасающие последствия», — сказал он на заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также предупредил, что если отношение людей к этой проблеме не поменяется, то температура воздуха повысится на 2,8 градуса, а это приведет к опасности и нестабильности в мире.

Кроме того, Гутерриш поставил перед мировыми лидерами высокую планку: они должны предложить новое важное климатическое обязательство. США, Великобритания и Китай не представили свои варианты.

«Предлагаемый Пакт климатической солидарности призывает крупнейших производителей выбросов <…> приложить дополнительные усилия по сокращению выбросов, а богатые страны поддержать развивающиеся экономики в этом», — добавил он.

Генсек ООН поблагодарил активистов по борьбе с изменением климата и коренные народы за их активность, а также руководителей предприятий, мэров и правительств, которые предпринимают важные шаги по поэтапному отказу от ископаемого топлива.

Отдельно в интервью для CNN он отметил, что, несмотря на отсутствие власти над Советом Безопасности ООН, он, «используя свой голос и объединяя людей», может оказать влияние на общество.

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Ранее, 19 сентября, во время открытия общеполитических дебатов на заседании ГА ООН Гутерриш отметил, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Это, по его словам, приводит к разрушению жизней как людей, так и целых народов.

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