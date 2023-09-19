Генсек ООН назвал прошедшее лето самым жарким за всю историю наблюдений

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил во вторник, 19 сентября, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы только что пережили самые жаркие дни, месяцы и самое жаркое лето, согласно официальным данным», — сказал Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, его выступление транслировалось на сайте ООН.

По его словам, подобные рекордные климатические значения приводят к разрушению жизней как людей, так и целых народов. Кроме того, Гутерриш раскритиковал государства за недостаточные усилия по борьбе с изменениями климата.

«Каждый континент, регион и страна ощущают жару, однако я не уверен, что все лидеры чувствуют эту жару», — заявил он.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, прошедшее лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений за погодой. Кроме того, глобальная температура поверхности моря три месяца подряд находилась на беспрецедентно высоком уровне.

18 августа в ООН назвали экстремальную жару новой нормой. В организации заявили, что установившаяся в июле и августе в ряде регионов Северного полушария сильная жара не является неожиданностью. Эксперт ВМО по климату Альваро Силва отметил, что частота и интенсивность таких явлений, как волны тепла и сильные осадки, увеличились за последние десятилетия.