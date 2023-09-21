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В Швейцарии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды

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Фото: ТАСС/EPA/PETER KLAUNZER
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Парламент Швейцарии принял законопроект спустя два года после референдума, на котором 51% населения поддержал запрет на ношение закрывающей лицо одежды в общественных местах. За нарушение будет выписан штраф в размере 1000 швейцарских франков (106 тыс. рублей), сообщает Associated Press в публикации от 21 сентября.

Штрафы коснутся тех, кто надевает подобную одежду (паранджу и никаб) в общественных местах. Исключениями являются места, выделенные для проведения религиозных обрядов. Также уточняется, что исключениями являются медицинские и карнавальные маски.

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Центральный исламский совет Швейцарии заявил, что принятие подобных законов свидетельствует о распространении исламофобии в стране, сообщает Bloomberg в материале от 20 сентября.

Ранее, 19 августа, в Нидерландах лидер антимусульманского движения порвал Коран напротив посольства Турции на глазах у туристов.

Предыдущая подобная акция с сожжением религиозной книги прошла 18 августа около посольства Ирана в Стокгольме. При этом одна из присутствующих попыталась потушить священную книгу при помощи огнетушителя. В тот же день стало известно, что власти Швеции начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает общественные акции с сожжением священного для ислама Корана.

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