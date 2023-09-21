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СМИ сообщают об изменившемся отношении сенаторов к Зеленскому

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Фото: REUTERS/Stringer
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Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с иной политической реальностью после провала ВСУ, пишет репортер-исследователь Блез Мелли в статье от 21 сентября для журнала Responsible Statecraft.

«Зеленский столкнулся с иной политической реальностью, чем та, которая была в прошлом году», — говорится в публикации.

Отмечается, что после провала наступления ВСУ американские политики несколько поубавили оптимизма в отношении финансирования Украины.

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«Зеленский возвращается в сильно изменившуюся ситуацию в Вашингтоне в четверг, поскольку всё большее число законодателей Республиканской партии выражают свое нежелание — или прямое противодействие — продолжению финансирования Украины», — отмечает Мелли.

Ранее, 20 сентября, Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, представил два условия прекращения боевых действий на Украине — вывод российских войск и возвращение к границам 1991 года.

После министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова Зеленского, спросив о планах Украины по отношению к населению территорий «в границах 1991 года». Также глава российского МИДа подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров по Украине, а если США хотели бы, они могли дать команду Киеву отменить запрет на диалог с Москвой.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием украинского президента. По его словам, порядок работы Совбеза нарушается в угоду одной делегации.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе Лаврова на полях сессии порядка 20 двусторонних встреч. У Зеленского намечены встречи с американским руководством и первыми лицами других стран.

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