Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием Зеленского

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 20 сентября назвал спектаклем заседание Совета Безопасности ООН с участием президента Украины Владимира Зеленского.

«Для всех очевидно, по крайней мере, для многих, что сегодняшнее заседание — не более чем спектакль», — высказался Небензя.

По его словам, порядок работы СБ ООН нарушается в угоду одной делегации.

«Раз за разом демонстрирует [Украина] при поддержке западных членов ООН, что ей никакой закон не писан и всё дозволено», — добавил он.

Зеленский 18 сентября прибыл в США, чтобы принять участие в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. У него также намечены встречи с американским руководством и первыми лицами других стран.

16 сентября Небензя отмечал, что никакого прока от заседания СБ ООН по Украине с участием Зеленского не будет, оно превратится в очередное «шоу» с украинским лидером в главной роли.

До этого, 14 сентября, появилась информация, что Зеленского могут посадить за один стол с представителем России на заседании СБ ООН, которое должно пройти 20 сентября. Также отмечалось, что в рамках этой встречи украинский лидер надеется заручиться поддержкой своего мирного плана.