Реклама
Прямой эфир
Армия
В России разработали ложный дрон «Лодырь» для отвлечения противника
Мир
СМИ заявили о создании США бренда Зеленского на фоне провалов Украины
Общество
Музыканту Игорю Николаеву провели операцию на сердце
Происшествия
В Мелитополе прозвучал взрыв
Происшествия
Боксер Ионов задержан за массовую драку у клуба в Москве
Недвижимость
В РФ одобрили первое проектное финансирование на частные дома
Общество
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору
Общество
Около 1,2 тыс. боеприпасов времен ВОВ уничтожено сотрудниками МВД в Севастополе
Мир
Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата
Интернет и технологии
Правительство РФ будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров
Мир
Во Львове проведут проверку после попытки задержать мужчину в военкомате
Мир
В Польше отказались снимать зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО
Происшествия
Автобус врезался в опору линии электропередач в Иркутске
Армия
«Ростех» сообщил о кратном наращивании производства «Ланцетов» и «Кубов»

Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

0
Фото: TASS/EPA/POOL/JULIEN DE ROSA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 18 сентября в США, чтобы принять участие в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, у украинского лидера в ходе визита намечены встречи с американским руководством и первыми лицами других стран.

«Дальше ― важные и насыщенные дни: Генеральная Ассамблея ООН, саммит Целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи», ― гласит сообщение президента Украины в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, в Вашингтоне у него намечены переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами палат и партий конгресса, военным руководством и американским бизнесом.

Помимо того, Зеленский встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ломают комика: Вашингтон меняет свою стратегию в отношении Зеленского
Белый дом будет вынужден объяснить электорату провал контрнаступления ВСУ

Ранее, 16 сентября, стало известно, что президент Украины Зеленский и глава российского МИДа Сергей Лавров могут встретиться на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

До этого, 14 сентября, появилась информация, что Владимира Зеленского могут посадить за один стол с представителем России на заседании СБ ООН, которое должно пройти 20 сентября. Также отмечалось, что в рамках этой встречи украинский лидер надеется заручиться поддержкой своего мирного плана.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023