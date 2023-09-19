Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 18 сентября в США, чтобы принять участие в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, у украинского лидера в ходе визита намечены встречи с американским руководством и первыми лицами других стран.

«Дальше ― важные и насыщенные дни: Генеральная Ассамблея ООН, саммит Целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи», ― гласит сообщение президента Украины в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, в Вашингтоне у него намечены переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами палат и партий конгресса, военным руководством и американским бизнесом.

Помимо того, Зеленский встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее, 16 сентября, стало известно, что президент Украины Зеленский и глава российского МИДа Сергей Лавров могут встретиться на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

До этого, 14 сентября, появилась информация, что Владимира Зеленского могут посадить за один стол с представителем России на заседании СБ ООН, которое должно пройти 20 сентября. Также отмечалось, что в рамках этой встречи украинский лидер надеется заручиться поддержкой своего мирного плана.