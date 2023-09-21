Политолог допустил сокращение поддержки Украины Польшей

Польша может перестать отправлять своих военных в зону украинского конфликта, так как отношения стран ухудшились из-за поставок зерна. Об этом рассказал в разговоре с Lenta.ru политолог Дмитрий Журавлев 21 сентября.

Как отметил эксперт, в Польше сейчас есть две позиции. Одна заключается в том, что страна хотела бы наказать Украину за подачу иска во Всемирную торговую организацию (ВТО). Суть другой состоит в том, что Варшаве важно продолжать украинский конфликт, что делает поставки вооружения необходимыми.

«Посмотрим, какая позиция окажется сильнее. В конце концов оружие они отдают не свое, а американское. В любом случае поляки уверены в своей правоте: они имеют право защищать своих фермеров. Этот иск Украины, с их точки зрения, абсолютно незаконен», — сказал политолог.

Журавлев подчеркнул, что Украине не хватает именно квалифицированных кадров, так как обычных солдат она может получить и из других стран.

«Людей они могут получить из Германии, Венгрии, той же Польши, из числа тех, кто уехал из страны. Но критично именно отсутствие специалистов — операторов дронов, артиллеристов, летчиков, тех, кто умеет воевать. Их нужно не так много, но своих уже не осталось», — пояснил эксперт.

15 апреля Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других украинских сельхозпродуктов до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Позже, 2 мая, Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до 5 июня. При этом оставила разрешенным транзит зерна в другие страны Евросоюза. Болгария, Венгрия, Польша и Словакия в свою очередь обязались отменить односторонние меры в отношении продуктов, поступающих с Украины.

Однако 8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. А 12 сентября он направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна.

В связи с этим 18 сентября украинские власти заявили, что намерены обратиться с иском в ВТО на фоне продления запрета на ввоз зерна в Венгрии, Польше и Словении вопреки решению Еврокомиссии. Киев считает действия указанных стран неправомерными.