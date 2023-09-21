В Бангладеш от лихорадки денге за сутки умерло рекордное число человек

За последние сутки число смертельных исходов заболевания лихорадкой денге составило 21 человек, а общее число умерших превысило 850. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает главного управления службы здравоохранения страны.

Количество умерших за 24 часа достигло рекордной оценки, повторив максимум, который был зафиксирован 2 сентября. Десять человек из них за последние сутки были жителями города Дакка, а 111 — пациентами за пределами населенного пункта, добавляет Protomalo.

Кроме того, с лихорадкой денге в различные больницы госпитализированы 3 тыс. человек, 857 из которых оказали в больницах в Дакке и около 2 тыс. — в медучреждения за пределами столицы страны.

«Каждая смерть очень болезненна. Мы хотим, чтобы уровень смертности был нулевым. Мы пытаемся. Теперь нам нужно участие каждого», — сказал директор отдела контроля заболеваний департамента здравоохранения профессор Назмул Ислам.

Отделение по контролю заболеваний министерства здравоохранения обследует личинки комаров-носителей заболевания. По словам врачей, в этом году их количество выше, чем когда-либо.

11 августа врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что причиной появления заболевания является вирус семейства Flaviviridae, переносчиками которой считаются самки желтолихорадочных комаров. Она отметила, что заражение от человека происходит только при переливании крови или пересадке органов от больного. В остальных случаях заражение лихорадкой происходит из-за переносчиков вируса — комаров.

Летом 2023 года стали поступать сообщения об участившихся случаях заражения лихорадкой денге в Египте, Индии, Северной и Южной Америке.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с «Известиями» 17 июля, оценивая вероятность распространения лихорадки денге в России, отметила, что болезнь является для РФ завозной.