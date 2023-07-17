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Врач предположил, чем на самом деле может быть «неизвестная болезнь» из Египта

Врач Продеус: «неизвестная болезнь» из Египта по симптомам напоминает лихорадку Денге
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Sui Xiankai
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Судя по клиническим проявлениям, теоретически, «неизвестная болезнь» из Египта может быть лихорадкой Денге. Такое предположение в разговоре с «Известиями» 17 июля высказал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

«Снижение давления и кровотечение бывают при этой болезни. Однако, при Денге можно провести ПЦР-тест и выявить патоген. Африка — это эндемичная зона для него, поэтому они там должны быть насторожены на это», — отметил Продеус.

В свою очередь, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в разговоре с корреспондентом «Известий» напомнила, что лихорадка Денге для России является завозным заболеванием — на территории РФ его выявляли только у тех, кто возвращался из-за рубежа. Оно не передается от человека к человеку, а переносчиками являются представители определенных видов комаров.

По ее словам, заболевание может протекать в двух вариантах. Так называемая классическая лихорадка Денге начинается с высокой температуры, головной боли, возможны тошнота и рвота, мышечно-сосудистые боли, гиперемия кожи, из-за чего она становится красноватого оттенка.

«Спустя несколько дней появляется многоточечная сыпь на груди, которая затем распространяется на остальные части туловища <…> В этот момент могут проблемы с почками, не слишком выраженные, но тем не менее они встречаются. Далее по мере выздоровления этим симптомы проходят», — добавила Пшеничная.

При этом инфекционист отметила, что существует четыре вида вируса, которые относятся к разным генетическим вариантам. И у переболевших одним из них, а затем столкнувшихся с другим есть риск возникновения так называемой геморрагической лихорадки Денге, которая протекает значительно тяжелее.

По словам Пшеничной, при таком варианте течения болезни развивается дисфункция многих органов и тканей, в том числе возможны почечная, печеночная и дыхательная недостаточность. Из-за этого риск летального исхода у пациента возрастает в 10 раз и более.

Поэтому, выезжая в экзотические страны, нужно обязательно соблюдать все меры осторожности, предупредила специалист.

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Ранее в этот день министерство здравоохранения Египта сообщило, что зафиксированы случаи неизвестного заболевания среди жителей деревни Эль-Аликат в провинции Кена (600 км к югу от Каира). На фоне этих сообщений Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта.

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