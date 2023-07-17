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Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестного заболевания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта, на фоне сообщений о неизвестной болезни. Об этом 17 июля рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот день министерство здравоохранения Египта сообщило, что зафиксированы случаи неизвестного заболевания среди жителей деревни Эль-Аликат в провинции Кена (600 км к югу от Каира). Симптомы заболевания схожи с лихорадкой Денге.

«В связи со сложившейся ситуацией в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр». Роспотребнадзор осуществляет взаимодействие с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о природе заболевания, рисках его трансграниного распространения и предпринимаемых профилактических и противоэпидемических мерах», — сказали в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства напомнили, что основными переносчиками лихорадки Денге являются комары в тропических странах. Заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности.

В Роспотребнадзоре предупредили туристов, планирующих свой отдых в Египте: в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми, необходимо соблюдать меры предосторожности: носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях — ставить сетки на окна и двери.

«По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия. Ситуация находится на контроле службы», — добавили в ведомстве.

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В конце июня стало известно, что в Финляндии обнаружили вид комаров Culex Modetus, известный как распространитель вируса лихорадки Западного Нила.

Комаров обнаружили в районе города Пори. Они переносят лихорадку Западного Нила между людьми и птицами. Симптомами этого вируса обычно могут быть головные и мышечные боли. Иногда он вызывает неврологические симптомы.

Также в июне кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие инфекции могут распространять комары. Среди распространенных заболеваний — малярия, энцефалит, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, а также бактериальные заболевания, в том числе туляремия.

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