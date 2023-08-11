Назван основной путь заражения лихорадкой Денге

Причиной появления лихорадки Денге является вирус семейства Flaviviridae, переносчиками которой считаются самки желтолихорадочных комаров. Об этом рассказала «Газете.Ru» в пятницу, 11 августа, врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Эксперт отметила, что заражение от человека происходит только при переливании крови или пересадке органов от больного во время лихорадки.

В остальных случаях заражение лихорадкой происходит в том случае, если человека укусил комар, который стал переносчиком вируса от другого человека или животного.

«Инкубационный период лихорадки Денге обычно составляет от трех дней до двух недель», — отметила Демьяновская. Признаками болезни являются головная боль, повышение температуры до 39–40 °C, сыпь на коже. Также у человека можегут возникнуть боль в глазных яблоках, тошнота и рвота, ноющие боли в суставах и мышцах, нарушения сознания. В тяжелом состоянии у зараженных встречаются кровотечения из носа, диарея с кровью, внутренние кровотечения.

Во время лечения пациентам рекомендуется сохранять постельный режим, принимать обильное питье, жаропонижающие и обезболивающие лекарственные препараты, средства для контроля артериального давления, выведения токсичных продуктов обмена, улучшения функции печени, антигистаминные.

Демьяновская отметила, что антитела, которые вырабатываются в организме после болезни, защищают от осложнений только при заражении вирусом того же серотипа. При повторном инфицировании другим серотипом вируса переносить болезнь будет тяжелее.

Летом 2023 года стали поступать сообщения об участившихся случаях заражения лихорадкой Денге в Египте, Индии, Северной и Южной Америке.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с «Известиями» 17 июля, оценивая вероятность распространения лихорадки Денге в России, отметила, что болезнь является для РФ завозной.