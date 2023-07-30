Власти Нью-Дели сообщили о вспышке лихорадки денге

В индийской столице Нью-Дели зарегистрирован резкий рост случаев заболевания лихорадкой денге. Об этом сообщил министр здравоохранения города Саурабх Бхарадвадж в воскресенье, 30 июля, на пресс-конференции.

«В Дели, по имеющимся данным, зафиксировано в общей сложности 187 случаев с начала года. Это самый высокий показатель за период с 2018 года», — передает слова министра индийское издание Mint.

Отмечается, что в первые три недели июля число случаев заболевания лихорадкой, зарегистрированных в Дели, составило почти 65. В июне было 40 случаев, а в мае — 23.

Бхарадвадж заявил, что правительство поручило официальным лицам провести кампании по повышению осведомленности о лихорадке денге в школах и среди граждан, чтобы сдержать распространение трансмиссивной болезни, передающейся через комаров.

«Больницы будут готовы к случаям денге. Сегодня я также обсудил это с комиссаром муниципальной корпорации Дели (MCD)», — сказал он.

19 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о резком росте случаев лихорадки денге в Северной и Южной Америке. Организация квалифицировала риск на региональном уровне как высокий. Она объяснила свою оценку распространением комара — переносчика лихорадки, известного как Aedes aegypti (комар желтолихорадочный), а также сохраняющимся риском тяжелых форм заболеваний и смертности.

Отмечалось, что в этом году зарегистрировано около 3 млн предполагаемых и подтвержденных случаев денге, что превышает показатель 2,8 млн случаев денге, зарегистрированный за весь 2022 год.

Комментируя ситуацию с лихорадкой денге в мире, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная подчеркнула, что она для России является завозным заболеванием — на территории РФ его выявляли только у тех, кто возвращался из-за рубежа. Болезнь не передается от человека к человеку, ее переносчиками являются представители определенных видов комаров.