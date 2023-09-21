Победители ЧМ по борьбе Усманов и Сидаков вернулись в Россию
Победители чемпионата мира по борьбе в Белграде Ахмед Усманов и Заурбек Сидаков вернулись в Россию после соревнований.
Они прилетели в московский аэропорт Внуково, где их с плакатами встретили друзья, родные и болельщики.
«Перед финалом были мысли отбороться, выложиться и победить. Настраивался уже больше месяца только на победу», — рассказал о соревнованиях Усманов по прибытии.
Борцы вольного стиля выиграли золотые медали чемпионата мира 18 сентября. В финале весовой категории до 79 кг Усманов победил грузина Владимира Гамкрелидзе, а Сидаков поборол в главной схватке весовой категории до 74 кг американца Кайла Дэйка. Для Сидакова это была третья победа на чемпионатах мира.