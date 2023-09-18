Борец Усманов завоевал золотую медаль на ЧМ по борьбе в Белграде

Борец вольного стиля Ахмед Усманов, представляющий Россию, стал победителем чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде, и принес сборной команде первое золото. Об этом стало известно 18 сентября.

Спортсмен в весовой категории до 79 кг одолел в финальной схватке грузина Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1. Так, Усманов впервые стал чемпионом мира. Бронзовых медалей в мировом первенстве удостоились иранец Мохаммад Ноходиларими и украинский борец Василий Михайлов.

Отмечается, что указанная весовая категория не входит в олимпийскую программу.

Чемпионат мира в Белграде проходит с 16 по 24 сентября. В программу соревнований входят турниры по греко-римской, вольной и женской борьбе. Спортсмены из РФ и Белоруссии допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Накануне российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал серебряным призером ЧМ в Белграде в весовой категории до 61 кг. Магомедов стал первым спортсменом из РФ, которому удалось завоевать медаль на ЧМ-2023.