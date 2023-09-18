Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира

Российский борец вольного стиля и олимпийский чемпион Токио 2020 года Заурбек Сидаков в понедельник, 18 сентября, завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Белграде в весовой категории до 74 кг.

В решающем поединке Сидаков одолел борца из США Кайла Дэйка со счетом 10:7, сообщает «Спорт-Экспресс». Таким образом, российский борец получил лицензию на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Одолев Дэйка, Сидаков стал трехкратным чемпионом мира и вторым спортсменом из РФ, получившим золотую медаль на турнире в Белграде.

Ранее в этот день стало известно, что чемпионом мира в весовой категории до 79 кг на турнире в столице Сербии стал российский борец Ахмед Усманов. Накануне, 17 сентября, сообщалось, что серебряным призером в весовой категории до 61 кг стал борец вольного стиля из РФ Абасгаджи Магомедов.

Чемпионат мира по борьбе в Белграде завершится 24 сентября. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.