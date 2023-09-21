Сенатор Пол пообещал избавить США от роли заложника финансирования Украины

Сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол призвал коллег выступать против любых попыток сделать федеральное правительство США заложником финансирования Украины. Об этом он написал 20 сентября в статье для The American Conservative и заявил с трибуны во время выступления в сенате.

«Я не соглашусь на ускоренное принятие каких-либо мер по расходованию средств, обеспечивающих увеличение американской помощи Украине. Проще говоря, у нас нет лишних денег для отправки Украине. Наш дефицит в этом году превысит $1,5 трлн», — заявил он.

Сенатор высказался о том, что задержит любой законопроект о расходах правительства после 30 сентября, если он будет включать помощь Украине.

«Когда закончатся просьбы о помощи? Когда закончится конфликт? Кто-нибудь может объяснить, как выглядит победа на Украине? Президент Джо Байден, конечно, не может. Его администрация не смогла сформулировать четкую стратегию или цель, а долгожданное контрнаступление Украины не привело к значимым успехам на востоке. Поскольку четкого конца этому не видно, всё больше это похоже на то, что Украина превратится в еще одну бесконечную трясину, финансируемую американскими налогоплательщиками», — подчеркнул республиканец.

Пол в очередной раз напомнил о том, что правительство США отправляет тысячи долларов украинцам, тогда как американцы едва сводят концы с концами. Он призывает поверить в утверждение о том, что ставить интересы других стран выше собственных неразумно и спасти Украину, обрекая американскую экономику на гибель, невозможно.

«Независимо от того, насколько мы симпатизируем украинскому народу, моя присяга требует, чтобы я ставил американский народ на первое место», — подчеркнул сенатор Пол.

В США всё чаще звучит критика администрации Байдена за регулярные поставки Киеву оружия и денег. Об этом говорят политики, общественные деятели, СМИ, американцы.

19 сентября конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заметила, что, несмотря на отсутствие Украины в составе США, президент Владимир Зеленский позволяет себе просить финансирование своей страны у американского лидера, не снимая спортивной одежды.

Сходные настроения в этот день были и у спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Он заявил, что не будет гарантировать Зеленскому новый раунд финансирования, он потребует отчетность за уже предоставленную американскую помощь.

5 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что Белый дом обманывает людей, утверждая, что оружие и финансирование для Украины тщательно отслеживаются. Также политик напомнил, как в июне Пентагон обнаружил бухгалтерскую ошибку, из-за которой $6,2 млрд, не одобренные конгрессом, США смогли отправить на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.