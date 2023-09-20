Конгрессвумен США призвала Зеленского просить финансирование в костюме

Несмотря на то, что Украина не входит в состав США, президент Владимир Зеленский позволяет себе просить финансирование республики у американского лидера Джо Байдена, не снимая спортивной одежды. Об этом 19 сентября сообщила конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин.

«Зеленский — не губернатор 51-го штата, но Джо Байден у него в кармане. В кармане его спортивных штанов. Меньшее, что он мог сделать — надеть костюм и галстук, когда требует наши деньги», ― заявила она в социальной сети X (бывш. Twitter).

Американская конгрессвумен добавила, что даже в случае, если бы Зеленский сменил гардероб, она бы не стала голосовать за отправку нового блока помощи Украине в палате представителей конгресса США.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский едет в США, чтобы просить у стран Запада деньги и новое оружие.

Она назвала поездку украинского президента очередным гастрольным туром. Она отметила со ссылкой на СМИ, что Зеленский собирается встретиться с президентом США Джо Байденом, планируется также встреча в конгрессе.

15 сентября стало известно, что президент США планирует встретиться с Зеленским в следующий четверг, 21 сентября, в Вашингтоне. Ожидаемый визит состоится в то время, когда конгресс США будет рассматривать запрос Белого дома о дополнительной помощи Украине. Его принятие остается под вопросом, поскольку члены Республиканской партии разошлись во мнениях по этому вопросу.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.