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Захарова заявила о намерении Зеленского просить у США деньги и новое оружие

Захарова: Зеленский едет в США просить у Запада деньги и новое оружие
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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский едет в США, чтобы просить у стран Запада деньги и новое оружие. Таким образом 19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге прокомментировала сообщения СМИ о поездке украинского лидера в Соединенные Штаты.

«Очевидно, что киевский, зависимый во всех смыслах попрошайка собирается клянчить деньги и оружие у своих американских хозяев», — заявила журналистам Захарова.

Она назвала поездку украинского президента очередным гастрольным туром. Она отметила со ссылкой на СМИ, что Зеленский собирается встретиться с президентом США Джо Байденом, планируется также встреча в конгрессе.

На фоне таких сообщений, по словам Захаровой, министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил, что может быть принято решение о поставках ВСУ ракет дальнего действия Taurus. Она отметила, что такими решениями Запад сознательно идет на дальнейшую эскалацию конфликта и по-прежнему остается безразличным к страданиям мирного населения под прикрытием мирных планов и инициатив.

«Как мы помним, полтора года Запад выступал за решение вопроса на поле боя: запретил Киеву вести переговоры, запретил самому себе даже думать о мирном урегулировании. А что сейчас? Вот эта пантомима под названием «Мирный план. Зеленский» и как бы переговоры без переговоров», — подытожила Захарова.

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Ранее в этот день стало известно, что накануне украинский президент прибыл в США для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Зеленский заявил, что в Вашингтоне у него намечены переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами палат и партий конгресса, военным руководством и американским бизнесом. Кроме того, он встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По информации портала Axios, руководство США не планирует объявлять о начале поставок ATACMS Киеву во время визита Зеленского в Генеральную Ассамблею ООН в конце сентября. Авторы статьи отметили, что в конгрессе, особенно среди республиканцев, растут разногласия по поводу будущего американской поддержки киевского режима, поэтому и решение о поставках дальнобойных ракет еще принято не было.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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